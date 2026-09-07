Cosas a considerar para viajar seguro por carretera

Silvia Ojanguren

La aventura de un viaje por carretera puede ser maravilloso y antes de ponerse en marcha hay que considerar que cuando conducimos un auto, debemos hacerlo de una manera segura.

Para guiarte en el camino, Grupo Surman, líder en el sector automotriz, comparte consejos que ayudan a estar atentos en la carretera y ser mejores conductores.

1.- Revisa tu vehículo antes de viajar:

Esto involucra una visita con tu mecánico para disminuir la probabilidad de que un accidente o que el vehículo se descomponga a medio camino.

Asegúrate de que las llantas se encuentran en buen estado y de llevar una de repuesto por cualquier eventualidad.

2.- Checa tu ruta:

Si necesitas la asistencia de una aplicación de mapas y viajas solo, procura revisar la trayectoria antes de salir de casa. Si viajas con alguien, solicita su apoyo para seguir las instrucciones.



3.- Posición del conductor:

Es esencial que se mantenga una postura correcta al conducir, ya que aumenta la seguridad del piloto y la de sus acompañantes.

Antes que emprender el viaje debes comprobar que los retrovisores están bien situados, colocar las manos adecuadamente en el volante y abrocharse el cinturón de seguridad.

4.- Modera tu velocidad:

Aunque tengas la suerte de encontrar las vialidades libres o quieras aprovechar al máximo tu descanso, no excedas los límites de velocidad.

Siempre respeta los límites de velocidad señalados y permitidos según el entorno o condiciones.

5.- Conoce los señalamientos:

Es importante saber los significados, pues así puedes determinar, incluso, la responsabilidad de uno de los conductores en caso de un choque, sin mencionar que te avisan de un desnivel, tope para reducir la velocidad, curva peligrosa.

6.- Utiliza las direccionales:

Indicar en qué dirección girarás es fundamental. De esta manera peatones y otros conductores sabrán qué hacer y podrán anticiparte y, si es el caso, frenar o darte el paso.

No olvides utilizar las intermitentes en caso de que tengas que parar, disminuir la velocidad, o como apoyo extra de visibilidad en caso de lluvias muy pronunciadas.

7.- Evitar distracciones:

Los accidentes que ocurren en la carretera suelen ser en su mayoría la consecuencia de una distracción.

Para evitar perder la concentración en la conducción, evita utilizar dispositivos electrónicos o móvil, recuerda no comer o beber.

Modular el volumen de la música que estés escuchando.

8.- Nunca manejes cansado o con sueño:

Si vas a manejar en carretera deberás dormir bien la noche anterior, no consumir medicamentos que puedan provocar letargo y hacer las pausas necesarias durante el trayecto para comer o estirar las piernas.

9.- Asegúrate de tener suficiente batería en tu celular:

Tu dispositivo móvil será tu mejor aliado en caso de que tu vehículo se descomponga, tengas un accidente o te pierdas en carretera, por lo que éste deberá tener la carga necesaria, así como los contactos de emergencia básicos –aseguradora, policía, Cruz Roja.