A pintar el mundo de muchos colores

Antonio Ávila

Es cierto, la Navidad es de las temporadas más esperadas por chicos y grandes, entonces la compra de regalos es de las actividades favoritas con la ilusión de abrirlos en familia o encontrarlos debajo del arbolito.

Se trata de mucho más que lo material, es símbolo del cariño, esfuerzo e intención que hay detrás de los regalos. Por eso es importante elegir obsequios que brinden diversión y alegría, y nutran los momentos en familia.







¿Quién dijo que Navidad no es el momento ideal para comenzar a dibujar o para descubrir a un artista en potencia?

Es un hecho que cuando se comienza a dibujar desde temprana edad, mejora la psicomotricidad y los pequeños valoran más el arte. Al dibujar, pueden transmitir pensamientos, sentimientos y la manera en cómo se ven a sí mismos y al mundo.

Crayola, líder mundial en creatividad comparte opciones que pueden ser un plus a la sorpresa navideña. Debes apresurarte ya que estarán disponibles por tiempo limitado.

Libros para colorear

Su libro para colorear con 96 dibujos diferentes de divertidas criaturas fantásticas llevará a los pequeños a mundos inimaginables.

El libro gigante con 18 opciones diferentes para colorear los invitará a crear extraordinarias combinaciones y diseños que, además de fomentar momentos de relajación, los dejará volar su imaginación para que su creatividad esté en constante entrenamiento.

Plumones con aromas y tonos pastel

Los plumones lavables Silly Scents tienen aromas atractivos como cereza, naranja, manzana, arándano, malvavisco, piña y más; con ellos, podrán explorar sus tonos brillantes y crear arte perfumado.

Su punta duradera de estilo cincel puede ofrecer deliciosas líneas finas y gruesas que harán únicas sus creaciones. Les encantará conocer los Super Tips Pastel, 12 increíbles tonos diferentes con los que podrán escribir y colorear todo lo que esté a su alcance, y como son base agua, no correrán el riesgo de manchar su ropa o traspasar las páginas. Productos disponibles en Soriana.

Colors of the World

La increíble línea que ha impresionado alrededor del mundo, por fin estará disponible en México por tiempo limitado en Walmart. Con Colors of the World encontrarás las presentaciones de crayones, plumones y colores de 24 piezas cada una, que incluyen tonos como almendra más profunda, oro medio y rosa claro. Estos como todos los productos de Crayola, no son tóxicos.

Añade a la lista de deseos alguno o todos los productos y disfruta esta temporada de la mano de Crayola que, además de desearte felices fiestas llenas de juego y creatividad, te invita a que estés pendiente ya que para el 2023 traerá grandes sorpresas.