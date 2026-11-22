Silvia Ojanguren

El cuidado personal es uno de los rituales que trascienden la estética y tiene que ver con la autoestima y bienestar, al tiempo que representa una fuerza motriz de la economía y la sustentabilidad.

Es esa la idea inspiradora de L´Oréal con 64 años de historia en México, donde –afirma- su visión combina el impacto positivo en la vida diaria de millones de personas con un efecto multiplicador tangible.

Al pie de la letra y datos

Un estudio socioeconómico realizado en 2025 por la consultora Asterès indica que por cada empleo directo generado por L’Oréal se impulsan 15 puestos adicionales en un ecosistema de más de 46 mil empleos.

Deborah Armstrong, CEO de L’Oréal Groupe, reiteró la convicción del Grupo de seguir invirtiendo y apostando por el mercado mexicano:

“Nuestra historia de más de seis décadas en México, refleja una confianza absoluta en su gente, en su talento y en su resiliencia. La belleza es esencial porque transforma vidas, fortalece comunidades y multiplica prosperidad.

“Reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el país, comprometidos con seguir impulsando a la industria local y liderando con el ejemplo en sostenibilidad, demostrando que el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta van de la mano”.

En ese contexto hay que dejar en claro que “la belleza va mucho más allá de lo superficial”, dijo Luis Miguel Moreno, director de Asuntos Públicos y Comunicación.

“Hoy hemos visto y compartido cómo es una fuerza poderosa que nos empodera, que construye nuestra identidad, que eleva nuestra autoestima y que, en manos de una empresa como L’Oréal Groupe, se convierte en un motor socioeconómico vital”.

La compañía presentó en México su campaña Sense of Purpose: Planet, que aterriza la convicción global de crear la belleza que mueve al mundo respetando los límites del planeta en dos vertientes:

La preservación del agua y la transición a las energías renovables.

Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa, comunico:

“Creemos que la belleza puede ser una fuerza para generar cambios positivos en la sociedad. Por ello, impulsamos iniciativas que promueven la inclusión, el acceso a oportunidades y el desarrollo del talento, porque estamos convencidos de que el mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres”.

Mirada al mañana

Bajo la estrategia L’Oréal por el Futuro, la compañía impulsa una visión integral de sostenibilidad a través de cuatro pilares clave:

1. Comunidades

o “Belleza por un Futuro” – más de 6 mil 200 mujeres capacitadas en oficios de belleza (peinado y maquillaje).

o “Para las Mujeres en la Ciencia” – apoyo a más de 124 científicas mexicanas

2. Circularidad

o Promueve modelos de consumo más sostenibles mediante su iniciativa #UneteAlMovimientoRefill, que hoy cuenta con 84 productos con opción de recarga en México, contribuyendo a reducir el uso de materiales de empaque y el impacto ambiental asociado.

3. Transición Energética

o Dos plantas de producción que generan más de 420 millones de unidades anuales bajo el uso de 100% de energía renovable.

4. Protección de la Naturaleza

o Estilistas por el Futuro: iniciativa que transforma residuos de cabello en una solución de remediación ambiental. En alianza con 60 salones de belleza, ha recuperado cerca de 600 kg de cabello, contribuyendo a la limpieza de 440 mil litros de agua y evitando la emisión de 2.6 toneladas de CO₂.

Con la realización de “La Esencialidad de la Belleza”, L’Oréal Groupe consolida a México no solo como un mercado prioritario, sino como un socio estratégico donde la belleza continúa multiplicando bienestar, certidumbre y desarrollo social.