Cerca de la ciudad, vive en un bosque de ensueño

Vida Idea Segura

Quienes buscan un lugar para vivir con su familia en el mejor ambiente natural deben conocer Almanta, es considerado “un paraíso natural” y que se localiza a solo una hora de la Ciudad de México.

Está en el corazón de estado Morelos y se ubica en más de 300,000 m2 de un exuberante bosque en el que hay río y cascadas.

La zona ofrece un entorno perfecto para disfrutar con la familia, en un ambiente de seguridad, y tranquilidad y que ofrece más de 40 amenidades en un desarrollo residencial.

Lo mejor de lo mejor

El desarrollo residencial garantiza una experiencia de vida única:

* Albercas

* Canchas de tenis, pádel y voley

* Splash park

* Pet park

* Yoga & Zen garden

* Lago con malecón

* Spa & wellness center

* Lounge & Sand bar

Almanta es la nueva cara de Morelos, espacio donde la naturaleza se convierte en el nuevo lujo inmobiliario. Combina la belleza natural con instalaciones de primer nivel en una comunidad segura.

En México, los bienes raíces ganan plusvalía desde el momento de adquisición y, con el tiempo, incrementan su valor. Durante los últimos cinco años, el valor de las propiedades ha crecido de manera con una plusvalía promedio del 36.7%.

Al considerar una inversión inmobiliaria, como en ALMANTA en Xochitepec, Morelos, es esencial tomar en cuenta ciertos factores clave que influyen en el valor de una propiedad:

La ubicación de un inmueble y su seguridad son determinantes para aumentar su valor. Se encuentra en una zona accesible y privilegiada.

Los proyectos futuros, como la casa club más grande de Morelos en ALMANTA, los planes de desarrollos comerciales, educativos y de servicios, lo cual impulsa su plusvalía. Son factores que incrementan el valor a largo plazo, sumando gran atractivo y potencial de crecimiento a los lotes residenciales.

La zona goza de un factor vista único, rodeado de naturaleza, ríos y cascadas; paisajes que enriquecen la experiencia visual, además de encontrarse en una región de riqueza cultural, lo que agrega un valor distintivo al ubicarse en un Pueblo Mágico.

Accesibilidad

Con una ubicación estratégica en Xochitepec y vías de acceso a sus alrededores, permite fácil desplazamiento, un elemento crucial para elevar el valor de una propiedad.

Las certificaciones y prácticas sustentables en los desarrollos de ALMANTA contribuyen al valor de cada propiedad al promover el uso responsable de los recursos naturales.

Los servicios esenciales de alta calidad, como agua potable, electrificación y más, aseguran una plusvalía sólida para los residentes.