Colección de bolsas que rompe moldes e impone

Vida Idea Segura

En el mundo de la moda y lo snaks todo puede pasar, pero a pesar de ello es sorprendente la colección lanzada por Jaime Ibiza y Doritos, donde dos icónicos de las bolsas imponen un concepto.

Todo tiene una razón. Porque cuando el diseño tiene carácter, se convierte en estilo con intención.

La cuestión es que formas, colores y detalles que roban miradas son la clave de esta colaboración.

Dominan los colores intensos, formas atrevidas y esa energía única que dice: hazlo a tu manera.

Fuera del mundo

Esta cápsula está pensada para quienes se atreven y para quienes marcan tendencia.

Triángulos, texturas, bold graphics y una explosión de energía visual. ¿El mood? divertido, y con mucha personalidad. ¿El resultado? Una colección con crunch.

Esta colaboración nace de una idea clara: la moda también puede ser inesperada y llena de actitud.

Doritos representa lo que rompe con lo establecido, lo que se atreve.

Y esa misma esencia se refleja en el ADN de Jaime Ibiza: diseño con carácter, con propósito, con una mirada distinta.

De ahí surge una colección única, pensada para expresarte, destacar y caminar con seguridad. Una declaración de estilo que se atreve a ser diferente.

Jaime Ibiza x Doritos es más que moda. Es cómo te sientes cuando te atreves.

El crunch se volvió cool y el estilo se volvió aún más atrevido.