Guerra de parásitos, hay que proteger a las mascotas

Silvia Ojanguren

En los días cálidos de dan las invasiones de parásitos, por lo que hay que tomar medidas y comenzar a extremar las medidas de higiene y atención especial para las mascotas y su entorno.

En una temporada con clima cálido expertos en salud alertan sobre que el calor invita a disfrutar al aire libre en compañía de las mascotas.

Pero es una época en cual debemos cuidar a nuestros perros y gatos para prevenir que los invadan pulgas o garrapatas.

Bichos al ataque

En la temporada cálida, pulgas y garrapatas retoman su ciclo de vida amplio y reaparecen principalmente en pastos altos, pastizales, arbustos y árboles, así como en animales silvestres,

Por esos se da un alto grado de riesgo durante los paseos en parques.

Estos parásitos externos pueden llegar a los hogares en la ropa de las personas y esconderse en las camas de nuestras mascotas, muebles, tapetes, alfombras y grietas.

Sin tener en cuenta el peligro, suele minimizarse la peligrosidad de la presencia de pulgas o garrapatas en los animales de compañía.

Es un asunto de mucho cuidado, pues estos parásitos pueden generar graves enfermedades en perros y gatos, e incluso en seres humanos.

Cuida a tus peludos

“La importancia de que los dueños procuren que perros y gatos tengan una desparasitación interna y externa óptima durante la temporada primaveral favorece no sólo a las mascotas, sino también a las personas que viven con ellos”, alerta el veterinario Yon Alesander Palacio.

El experto dice que estos “parásitos pueden producir enfermedades infecciosas transmisibles a humanos (zoonóticas), como enfermedad de Lyme, Ehrlichiosis, Fiebre de las montañas rocallosas y Tularemia”.

El cuidado de nuestros animales de compañía es prioridad, por ello te compartimos algunos consejos sobre la desparasitación externa de manera que las salidas al aire libre durante esta temporada sean más seguras:

● Proteger a los perros y gatos desde los primeros meses de vida es fundamental para que sus paseos en parques, en la calle o con otras mascotas, sean seguras.

● Los parques y áreas públicas pueden ser un foco para contraer pulgas y garrapatas. Cuando vuelvan a casa después de un rato de juegos al aire libre, revisa a tu mascota para prevenir parásitos en casa.

● Existen tratamientos innovadores que con una sola dosis brindan protección contra pulgas y garrapatas hasta por 12 semanas, facilitando el cuidado de perros y gatos.

● Se recomienda acudir de manera periódica (cada 3 o 4 meses) con el médico veterinario para monitorear que el estado de salud de las mascotas sea óptimo.

● La desparasitación interna, con diferentes presentaciones de medicamentos antiparasitarios como las pastillas, puede ser suministrada en compañía de sus alimentos, brindándoles protección contra parásitos intestinales comunes.

● Tanto perros como gatos son altamente sensibles a los cambios de temperatura y en especial al aumento de ésta, por lo que monitorear su comportamiento mientras están expuestos al sol es crucial para identificar cualquier malestar.

El organismo de cada animal tiene sus propios métodos para regular el calor. Por ejemplo, los gatos lo hacen lamiéndose y los perros a través del jadeo y la liberación de sudor por medio de las almohadillas en sus patas.