En el hogar es importante arreglar patios y jardines

Silvia Ojanguren

Hay lugares en que la jardinería es todo un arte y algo de eso está en el cuidado y arreglo de los patios, cualquiera que sea tu caso te damos unos cuantos consejos.

Sin más pon manos a la obra, ponte tus guantes de jardín y prepara el área en la que pasarás tiempo disfrutando el sol y el aire libre. Cecilia Alarcón, Gerente Senior de Comercialización de Patio Jardinería de Home Depot comparte detalles:

Primero, el pasto

Primavera y otoño son las estaciones ideales para plantar césped, porque el clima favorecerá que la semilla se desarrolle. Lo óptimo es que el suelo no esté muy compactado, y que apliques abono.

Prepara tu jardín o tu pasto con fertilizante y otros nutrientes, además de riego diario.

La vegetación

Quitar hojas secas y maleza es el primer paso para preparar tu vegetación existente durante la primavera. No importa si tienes jardín, o toda tu vegetación en macetas o jardines verticales, este paso es importante para asegurar el desarrollo óptimo de tu vida verde.

La tierra

Remueve un poco la tierra donde está plantada para agregar fertilizante orgánico, que ayudará a que tus plantas crezcan y florezcan o bien den frutos durante los próximos meses.

Reparte el abono de forma homogénea para mejores resultados y si te sientes con ganas de hacer algo diferente, entierra restos de comida o usa el agua de tu pecera para regar.

Para la nueva, cava hoyos

Para plantas o árboles, considera hacer un hoyo un poco más profundo y ancho que las raíces de la vegetación. Deja reposar el agujero algunos días y después agrega solo un poco de fertilizante o abono y revuelve con la tierra que sacaste casi al final de cavar.

Saca la especie de la maceta y deja remojando unos 10 minutos sus raíces. Introdúcela al hoyo y rompe delicadamente la tierra alrededor de sus raíces, empieza a cubrir con tierra y al final pon un poco más de abono. Presiona ligeramente la tierra para compactar y riega.

¡A plantar!

¿Un espacio exterior bonito, funcional y que también te ayude a cocinar? Todo se puede.

Por ejemplo, si quieres alejar a los mosquitos, pero también tener especies para dar sabor a platillos o solo adornarlos, opta por lavanda, citronela, menta, albahaca y romero.

Aprovecha la ocasión y elige árboles frutales para consumir local, como manzana, naranja, limón e higos. Éstos, además, son de rápido crecimiento por lo que pronto llegarán los frutos y la sombra.

Dale luz, estilo y color

Para la iluminación y decoración, qué tal piedras decorativas o corteza de pino para delimitar tus camas de plantas y estacas solares o mangueras luminosas para disfrutar tu jardín durante las noches cálidas.

Pon manos a la obra y disfruta tanto el trabajo de jardinería como los resultados, porque no hay mejor sensación que ver cómo tu jardín se torna verde, en diferentes tonos, y tus arbustos, plantas y árboles crecen.