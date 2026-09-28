El queso llegó para quedarse y deleitar a los mexicanos

Silvia Ojanguren

¿Quién no disfruta deshebrar el queso Oaxaca, probar unas quesadillas recién hechas o un chile relleno de queso, al igual que espolvorear los tacos dorados o las enchiladas con queso rallado fresco, e incluso, pedir una quesadilla de queso?

Es uno de los alimentos preferidos de los mexicanos, consumimos más de 400 mil toneladas cada año. Nos comemos de 2.1 a 6 kilogramos por cabeza, mucho en quesadillas.

Se estima que en el mundo hay más de 2 mil tipos de queso.

Unas 40 variedades de quesos son mexicanas: panela, añejo, Oaxaca, Cotija, asadero, Chihuahua o adobera, además es clave en la comida típica mexicana, como quesadillas, sopes, tostadas o enchiladas.

Saludable sabor

El queso aporta proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono -fundamentalmente en forma de lactosa-, grasas, vitaminas y minerales como el calcio, magnesio, fósforo y zinc.

“El consumidor mexicano tiene una preferencia por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. Mientras que el mercado para los quesos importados premium es más limitado, principalmente por su sabor más intenso y por su costo”, explica un experto de la Unidad Ganadería de MSD Salud Animal.

En México la producción de quesos se realiza en las entidades lecheras de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Chiapas.

¿Por qué nos gusta tanto el queso?



Si eres de los que a todo le agregan queso, expertos del Hospital Houston Methodist dicen:

Para muchos pareciera como si el queso pudiera ser adictivo, porque hace que todo sea más sabroso, incluso las cosas que ya saben bien.

Los investigadores concluyen que el acto de comer algo sabroso, como queso, es un comportamiento inherentemente satisfactorio.

Y nuestros cerebros están programados para fomentar y ritualizar comportamientos que brinden placer.

PARA BOTANEAR

Rollitos de nopal y panela

Esta receta de rollitos de nopal con queso panela adentro toma alrededor de 55 minutos y rinde para cuatro personas. Para prepararlos sólo requieres ocho nopales tiernos y 400 gramos de queso panela cortados en tiras. Para sazonarlos, te recomendamos hacer una salsa con chile pasilla y cebollitas de cambray.

Sándwich de queso

Para los amantes del queso prepara esta práctica opción utilizando queso panela asado, como tip, utiliza un poco de pimienta negra al momento de la cocción. Forma el sándwich con pan integral, lechuga, jitomate y aderezo de mayonesa.

Variedad de quesos

Una tabla de quesos o un plato es una adición deliciosa y satisfactoria para cualquier comida o celebración. Un plato típico de queso contiene solo unas pocas onzas de queso por persona, acompañado con fruta fresca de temporada, frutas secas y nueces o incluso chocolate, junto con rebanadas finas de pan o galletas artesanales, carnes curadas, aceitunas y más.



CONSEJOS PARA CONGELAR QUESO

Algunos quesos son más susceptibles de ser congelados, por ejemplo, los suaves como mozzarella o cheddar especialmente cuando se ralla. Otros quesos, como el cheddar madurado se desmoronan fácilmente. Dependiendo de cómo cambie su textura, se puede usar el queso descongelado en ensaladas o en ciertas recetas. Si se tienen bloques grandes de queso se recomienda congelarlos en trozos de entre 200 y 250 gramos y envolverlos en plástico o en bolsas para congelar para evitar que adquiera otros sabores. El queso rallado se puede congelar antes de la fecha de vencimiento. Para descongelarlo, se recomienda dejarlo de 24 a 48 horas en el refrigerador, ya que esto permitirá que la humedad (que se convierte en escarcha cuando está congelada) regrese al queso.

¿SABÍAS QUÉ?

El queso más caro del mundo es el “pule” de Croacia, con un precio de 1,000 euros por kilogramo. Este se elabora con la leche de una raza autóctona de burras de la que sólo quedan unos 100 ejemplares.