Vida Idea Segura



Los casos covid-19 son incontables, los registros oficiales suman miles cada día, todo por la expansión de la súper contagiosa variante ómicron, con la cual han caído todos los récords de contagio en México. La ciencia todavía no da con una cura, aunque las vacunas son un gran paso, la única manera de proteger a niños y adultos es fortalecer al máximo el sistema inmunológico.

El peligro no ha pasado, incluso para la gente vacunada, por esos la Organización Mundial de la Salud sostiene que no existe evidencia certera sobre que los síntomas por ómicron sean distintos a las otras variantes. Es cierto que hay estudios que están encontrando pequeñas diferencias de síntomas presentados en pacientes con la nueva variante, cuenta la infectóloga pediatra Patricia Ramírez.

Señales del peligro







Las personas contagiadas suelen sufrir fatiga, dolores de cabeza y cuerpo, dolores de garganta y tos ocasional, todos presentados de leves. Un estudio publicado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) confirmó que el síntoma más común de las personas infectadas por la ómicron es la tos seca, afecta hasta 89% de las personas que han contraído el virus, preciso la especialista.

La prevención es la mejor defensa, porque no existe nada que pueda inhibir al COVID-19 y a sus variantes. Se dice que el lisado bacteriano lo inhibe, este medicamento apenas está en estudios experimentales de laboratorio y aún no se ha probado contra la enfermedad. Lo mejor que se puede hacer es mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable, la principal defensa contra enfermedades, ya sea Covid-19, influenza u otro virus o batería respiratoria.

La amplia variedad de antibióticos y vacunas para tratar y prevenir infecciones respiratorias, la morbimortalidad causada por estas enfermedades continúa siendo muy alta. Cómo podemos fortalecer el organismo. No hay recetas ni suplementos mágicos que lo conviertan en una especie de fortaleza inmune a las agresiones del Covid-19 u otros patógenos, pero sí factores que nos permiten estar en mejores posiciones en esta lucha.

Es recomendable añadir al tratamiento integral un inmunomodulador como pidotimod y brindar inmunidad protectora contra virus o bacterias, sobre todo en niños que tienen un sistema inmune inmaduro, en personas con alguna enfermedad crónica como diabetes y en adultos mayores cuyo en el que sistema inmunológico ha envejeciendo.

Es clave una dieta equilibrada, acompañada de descanso, evitar el tabaco y alcohol y realizar actividad física unos 30 minutos al día, comentó el alergólogo e infectólogo pediatra Gerardo López.

Los inmunomoduladores como el pidotimod son un grupo de fármacos usados para evitar las infecciones respiratorias agudas (IRA) e infecciones respiratorias de repetición en niños y adultos. Estimulan el sistema inmunitario tanto en la inmunidad innata o de primer contacto y en la adaptativa con la formación de anticuerpos, son una medida eficaz en el tratamiento de las infecciones respiratorias, debido a que refuerzan directa o indirectamente la actividad inmunológica que se encuentra disminuida en los pacientes afectados por estos padecimientos.

La amenaza está entre nosotros y no debemos bajar la guardia contra esta pandemia y seguir incorporando como rutina diaria el lavado habitual de manos, el uso de gel, el uso de cubrebocas y mascarillas (KN95) en lugares cerrados o cuando no se posible la sana distancia y no asistir a lugares concurridos, recuerda Jorge Macías médico especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica.