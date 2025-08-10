Cumple el sueño, evita el envejecimiento de tu piel

Silvia Ojanguren

Nadie escapa a pensar en verse bien siempre, por lo que hay que evitar el envejecimiento de la piel, consecuencia de la pérdida de colágeno y elasticidad, los mayores retos a la hora de mantener un rostro fresco y saludable.

Es cierto que no hay fórmulas mágicas ni apuestas por los productos milagro: en Anna Face & Body saben que la ciencia es la clave y tienen la solución con el uso de la tecnología LipoMax RF.

Sus expertos logran combatir los signos del envejecimiento en el rostro y en el cuello, restaurando su tersura, firmeza y elasticidad con un efecto lifting facial.

Experiencia y buen trabajo

El encargado de realizar este procedimiento es el enfermero especializado Guillermo Tapia, quien en el espacio acondicionado de la estética, utiliza el LipoMax RF para remodelar, reafirmar y renovar el rostro.

Se trata de un tratamiento no invasivo, lo que significa que se realiza sin bisturí, sin dolor y sin tiempos de recuperación.

La constancia es clave, pero sus resultados son visibles y sostenibles desde la primera sesión.

Buena imagen real

LipoMax RF ayuda a tensar la piel, esculpir el contorno facial y estimular la producción de colágeno. Ofrece un efecto rejuvenecedor, visible.

Es un método estético que utiliza ondas de radiofrecuencia, succión y luz azul para calentar las capas profundas de la piel, lo que a su vez estimula la producción de colágeno y elastina.

Así ayuda a tensar la piel, reducir la flacidez facial y mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. Un secreto de expertos: el calor generado por la radiofrecuencia puede ayudar a reducir la grasa localizada en áreas como papada y mejillas, esculpiendo el contorno facial.

Es un tratamiento perfecto para pieles de más de 40 años e ideal para prevención en personas mayores de 35.

Gracias al efecto lifting se logra una cara sin cansancio y la disminución de las ojeras. La Luz LED azul proporciona un tratamiento eficaz contra el acné.

¿Dónde?

Anna Face & Body está en Torre Quantum, Gral. Salvador Alvarado 8, piso 5, 501 Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06170, Ciudad de México

Teléfonos: • 55 9039 9334 • 55 90399343

hola@annafacebody.com