Vida idea Segura

Un buen bebedor de té sabe que Gong Cha, es la casa de bubble tea más grande del mundo, y que Califia Farms, es famosa por sus bebidas vegetales (leches no lácteas).

Ahora ambas se unieron para deleitarte con Gong Chata, una deliciosa versión vegetal del bubble tea.

La mejor unión

Gong chata es una deliciosa bebida para quienes buscan evitar productos lácteos, ya sea por intolerancia, dieta vegana o preferencias.

La asociación resulta especialmente relevante en el contexto de una creciente demanda de opciones más saludables.

Esto porque la gente pide alimentos con menor contenido lácteo o alternativas vegetales y respeto a una conciencia ambiental, que cada vez está más presente entre los consumidores.

Para elegir a gusto

En el menú de Gong cha se encuentran estas bebidas elaboradas con leche de avena: Gong Chata Oat Milk, Gong Chata Oat Milk Smoothie y Gong Chata Oat Milk (caliente).

Esto porque la tendencia dirigida al consumo de productos plant-based (a base de plantas) gana terreno para atender las necesidades de un consumidor cada vez más exigente.

Son para esas personas que no solo buscan sabor, sino que valoran la sostenibilidad, el origen de los ingredientes y la ética detrás de lo que consume.

La colaboración entre Gong Cha y Califia Farms representa una fusión que responde a las tendencias actuales y suma otro éxito a través de sus bebidas personalizadas; excelentes protocolos de servicio, promociones exclusivas y ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Para más información visita: https://gongcha.mx/