Deslumbrante zodiaco en piezas de arte y utilidad

Vida Idea Segura

Las estrellas siempre han tenido influencia de los humanos y por ello desde tiempos inmemoriales, los astros han inspirado a quienes buscan un vínculo entre lo interior y lo exterior, el hilo del destino.

Hay quienes no salen de casa sin saber que les tienen preparados los astros, que además convierten en sus amuletos de la buena suerte.

Más allá de las palabras

¿Y si pudieras llevar contigo un símbolo de ese universo interior, pero con la precisión y utilidad suiza? Anímate con algo muy especial:

La colección Zodiac Exclusive Edition de Victorinox es el puente, la conexión con los astros, incluye piezas personales que combinan estética, identidad y desempeño.

Esta serie amalgama todo, el simbolismo astrológico con toque estético.

Es una herramienta que se convertirá en un ícono de colección del futuro.

Toda una constelación

Cada modelo representa uno de los doce signos zodiacales diseñado con fondo azul noche, con un símbolo zodiacal grabado en la hoja y una construcción compacta para uso diario.

La colección está destinada a quienes viven con amplitud de mente.

Este modelo de diseño cuenta con 7 funciones: hoja pequeña, tijeras, lima/limpiador de uñas, destornillador 2,5 mm, anilla, pinzas, palillo ofrece estética y capacidad sin volumen de más.

Estas navajas no son solo objetos de colección:

Son recordatorios portátiles de tu esencia: un detalle con significado que puedes desplegar cuando lo necesites. Son suficientemente compactas para llevar en la cartera, mochila o en el llavero, y suficientemente confiables para respaldarte en tareas cotidianas.

Además, al estar fabricadas por Victorinox en Suiza, cuentan con el respaldo de la calidad suiza y garantía de por vida.

Encuentra tu signo y lleva contigo un símbolo funcional en https://www.victorinox.com/ Personalízala con iniciales o una fecha de nacimiento y haz un regalo único.