El mejor dulce hogar, con tecnología innovadora

20/09/2025 Silvia Ojanguren Hogar Comentarios desactivados en El mejor dulce hogar, con tecnología innovadora

Silvia Ojanguren

Una gran aliada en el hogar es la tecnología de vanguardia, que con sus electrodomésticos facilita las tareas de limpieza y ayuda en todo sin contaminantes.

Higiene es clave en casa para la salud y la calidad de vida de la familia, es la apuesta de Kasa Koblenz y sus productos innovadores y confiables que se adaptan a tu estilo de vida.

Da un paso al mañana

La propuesta de Kasa Koblenz va más allá de una línea de productos, ofrece un hogar más limpio, sano y seguro, un hogar ideal, todo con herramientas diseñadas para la misión diaria, asegura Daniel Lara, gerente de devoradoras e hidrolavadoras.

La cuestión es sencilla, la campaña tiene tres pilares fundamentales:

●     Limpio: tecnología que facilita la higiene diaria con Devoradoras, Hidrolavadoras, Lavadoras y Secadoras de alto desempeño.

●     Sano: electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

●     Seguro: reguladores, supresores y no breaks que protegen los equipos del hogar ante variaciones eléctricas y garantizan su funcionamiento.

Puntos clave

Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, explica:

“Creemos que el hogar merece una solución total, es por ello que con nuestra nueva campaña  reafirmamos los valores que nos definen como marca: calidad, innovación, fiabilidad y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad.

“Estos valores no solo representan lo que hacemos, sino quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos como marca”.

Más allá de ofrecer soluciones prácticas, Kasa Koblenz invita a combinar líneas y crear experiencias completas en el hogar, acciones que fortalecen la conexión con las familias mexicanas.

Detalles que importan

La oferta en la cocina es la de un espacio completamente equipado y funcional, donde cada detalle ha sido pensado para la comodidad y eficiencia del usuario.

Destaca el microondas, la línea de empotre, la trapeadora, así como una completa gama de electrodomésticos, estufas y reguladores, todos diseñados para ofrecer rendimiento, estilo y facilidad de uso en el día a día.

Eso cuenta Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos, y destaca:

La marca fortalece su presencia en el mercado con una visión clara, la aliado indispensable en la vida y los hogares con productos diseñados para simplificar, proteger y mejorar cada espacio.

El área de lavado es espacio práctico y eficiente, equipado con lavadoras, secadoras, planchas y reguladores, pensados para facilitar las tareas diarias y garantizar un cuidado óptimo de la ropa, combinando funcionalidad, durabilidad y comodidad para el hogar, explica Cristina Castellanos, gerente de línea blanca.

Artículos relacionados