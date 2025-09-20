El mejor dulce hogar, con tecnología innovadora

Silvia Ojanguren

Una gran aliada en el hogar es la tecnología de vanguardia, que con sus electrodomésticos facilita las tareas de limpieza y ayuda en todo sin contaminantes.

Higiene es clave en casa para la salud y la calidad de vida de la familia, es la apuesta de Kasa Koblenz y sus productos innovadores y confiables que se adaptan a tu estilo de vida.

Da un paso al mañana

La propuesta de Kasa Koblenz va más allá de una línea de productos, ofrece un hogar más limpio, sano y seguro, un hogar ideal, todo con herramientas diseñadas para la misión diaria, asegura Daniel Lara, gerente de devoradoras e hidrolavadoras.

La cuestión es sencilla, la campaña tiene tres pilares fundamentales:

● Limpio: tecnología que facilita la higiene diaria con Devoradoras, Hidrolavadoras, Lavadoras y Secadoras de alto desempeño.

● Sano: electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

● Seguro: reguladores, supresores y no breaks que protegen los equipos del hogar ante variaciones eléctricas y garantizan su funcionamiento.

Puntos clave

Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, explica:

“Creemos que el hogar merece una solución total, es por ello que con nuestra nueva campaña reafirmamos los valores que nos definen como marca: calidad, innovación, fiabilidad y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad.

“Estos valores no solo representan lo que hacemos, sino quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos como marca”.

Más allá de ofrecer soluciones prácticas, Kasa Koblenz invita a combinar líneas y crear experiencias completas en el hogar, acciones que fortalecen la conexión con las familias mexicanas.

Detalles que importan

La oferta en la cocina es la de un espacio completamente equipado y funcional, donde cada detalle ha sido pensado para la comodidad y eficiencia del usuario.

Destaca el microondas, la línea de empotre, la trapeadora, así como una completa gama de electrodomésticos, estufas y reguladores, todos diseñados para ofrecer rendimiento, estilo y facilidad de uso en el día a día.

Eso cuenta Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos, y destaca:

La marca fortalece su presencia en el mercado con una visión clara, la aliado indispensable en la vida y los hogares con productos diseñados para simplificar, proteger y mejorar cada espacio.

El área de lavado es espacio práctico y eficiente, equipado con lavadoras, secadoras, planchas y reguladores, pensados para facilitar las tareas diarias y garantizar un cuidado óptimo de la ropa, combinando funcionalidad, durabilidad y comodidad para el hogar, explica Cristina Castellanos, gerente de línea blanca.