El placer de un buen corte en la mejor de las mesas

Silvia Ojanguren

Una buena mesa argentina con tradición hace referencia a la cultura culinaria del Río de la Plata, esa es la misión de La Cabrera, cuya parrilla está pensada para despertar los sentidos.

Allí los aromas y sabores hacen vivir una experiencia gastronómica, única e inigualable y esa experiencia única de La Cabrera ya está en la colonia Roma Norte.

Buen provecho

La invitación está sobre la mesa: ven a disfrutar de los mejores cortes de carne, parrillas al estilo argentino y un ambiente que combina sabor, calidez y buena compañía.

Acompaña tu comida con una cuidada selección de vinos argentinos, ideales para realzar cada bocado y llevar tu experiencia al siguiente nivel. Porque un buen asado siempre merece un gran vino.

La tradición se impone con sabores intensos, servicio de primera y una experiencia gastronómica que no te puedes perder. La cita es en su nueva sucursal en Álvaro Obregón No. 21, colonia Roma Norte. La Cabrera espera con la parrilla encendida, la copa servida y la mesa lista.

La cocina ideal del cocinero

El fuego es cosa de Gastón Rivera, un cocinero argentino formado en Buenos Aires y escuelas de gastronomía europeas, él es creador del concepto La Cabrera: una Casa de Carnes, donde la parrilla argentina se vive con calidad, calidez y un estilo propio.

Su idea es conocida como “MÁS” (Menú, Ambiente y Servicio), así convirtió a La Cabrera en un referente con una propuesta reconocida con múltiples premios, incluyendo menciones en los rankings de “50 Best Restaurants de Latinoamérica” y “World’s Best Steak Restaurants”.

La Cabrera cuenta con más de 20 sedes en el mundo, en ciudades como Ciudad de México, Madrid, Lima, Miami, Manila y Santiago, todas con el siempre fiel al estilo original nacido en Buenos Aires.

En 2024, Gastón Riveira fue nombrado Embajador de la Marca País Argentina, por su aporte a la cultura gastronómica y su capacidad de proyectarla internacionalmente con identidad y excelencia.

Es un creador de experiencias, apasionado por el producto, el detalle y la hospitalidad. A diario, se involucra en la selección de cortes, la evolución del menú y la formación de equipos.

Su visión es clara: llevar la parrilla argentina al mundo, sin perder su esencia.

La cocina a la vista y las brasas vivas son grandes protagonistas e invitan a los comensales a sentir la carne desde que se prende el fuego:

“El fuego es un gran atractivo, es show… El fuego es nuestra alegría, y compartirlo con la gente es lo que nos hace únicos”, afirma.

La Cabrera respeta la tradición, la historia, pero se atreve con nuevos cortes de temporada y postres que honran la repostería argentina con toques locales.

Por todo, cada visita promete descubrimientos y un bocado de tradición que viaja desde Buenos Aires.