Las mujeres traen los pantalones bien puestos

Silvia Ojanguren

Desde que las mujeres rompieron el tabú sobre que los pantalones eran cosa de hombres, le dieron a esa prenda incontables cortes, los bañaron de colores y cortaron a media pierna.

Los diseños dejaron de ser únicamente rudos y se cortaron a la rodilla o más arriba.

Ahora son un básico de su guardarropa

SKINNY

Los jeans ajustados son los más populares por su silueta ceñida a la figura desde la cintura hasta el tobillo. Perfectos para estilizar el cuerpo, favorecen más a mujeres delgadas.

STRAIGHT

Este corte recto es el mejor para mujeres bajitas, ya que alargan las piernas, dando un aspecto más estilizado. Se caracterizan por caer en una línea vertical desde la cadera hasta los dobladillos.

CULOTTES

Se trata de un pantalón de corte ancho y tiro alto, muy en tendencia. El largo termina entre la rodilla y el tobillo, lo que le da un aspecto muy peculiar y se puede llevar fácilmente con una playera, camisa o blusa.

Pueden llegar a acortar las piernas, si eres bajita opta por tacones o zapatos del mismo color del pantalón.

PALAZZO

Estos pantalones son ideales para los tipos de cuerpo de triángulo invertido y rectángulo. Son holgados y acampanados, generalmente están hechos de tela ligera, perfectos para climas cálidos.

Son cómodos y puedes combinarlos con tu estilo y creatividad por su gran versatilidad.

SLOUCHY

Sons los pantalones que más veremos en temporadas por venir. Un estilo de pantalón ‘desgarbado’, que es una de las traducciones de la palabra slouchy, que combinan con todo.

Es de cintura alta, de efecto bombacho en las caderas para volver a ajustarse de nuevo al tobillo. Te recomendamos marcar la cintura y mostrar el tobillo para que sea más favorecedor a tu silueta.

DE MEZCLILLA

Inventados por Jacob Davis y Levi Strauss & Co. En 1871, fueron diseñados para hombres vaqueros del Viejo Oeste americano y mineros.

La mezclilla fue originalmente producida en Francia, en una ciudad al sur del país llamada Nimes.

Este tejido se hizo muy popular porque era muy resistente, y en un principio se utilizó para la fabricación de velas para barcos, toldos, lonas y tiendas de campaña.

DATO

Cada año, de las fábricas textiles de varias partes del mundo salen más de 4 mil millones de prendas de denim o mezclilla, la mayoría teñida de azul con un colorante de índigo sintético.

¿SABIAS QUÉ?

Yves Saint Laurent a mediados de los 70, fue el primero que presentó los pantalones de mezclilla, denim o vaqueros en una colección de moda.

El diseñador solía decir que le hubiera gustado ser el inventor de esta prenda porque “es la más espectacular, práctica, relajada y despreocupada de todas las que componen el armario”.

TIPS

Para que no se desgaste el color ni la tela de los vaqueros o jeans se deben lavar luego de cada 10 puestas.

Lávalos a mano con agua fría y poco detergente.

No los exprimas, enróllalos de abajo hacia arriba y aprieta para sacar el exceso de agua.

Si los lavas en lavadora, voltéalos para evitar el desgaste