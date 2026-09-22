Cuando dormir se vuelve la peor pesadilla

Silvia Ojanguren

La Asociación Mundial de Medicina del Sueño alerta sobre que los problemas de sueño son una epidemia que amenaza la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población mundial.

Dormir mal es un asunto que no respeta fronteras y la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM investigó en 27 países de Latinoamérica y halló lo que está ocurriendo con el sueño de las personas en la actualidad:

Las personas se están acostando y levantando más tarde Se está perdiendo la sincronización de sueño con la noche y la vigilia con el día El tiempo que se pasa en la cama realizando otras actividades ha incrementado Se ha disminuido el tiempo para realizar actividades físicas lo que repercute en la calidad de sueño Las personas están sufriendo más pesadillas y parálisis del sueño, lo que trae problemas de ansiedad.

Hay que pensar en que dormir bien y tener momentos de paz al día, te ayudan a hacer frente a las actividades diarias y se refleja en tu rendimiento físico, emocional y laboral.

¿Sabías que?

Dormir menos de ocho horas causa que nuestro cuerpo se canse 10 o 30% más rápido de lo habitual, nuestra fuerza muscular disminuya y que los niveles de oxígeno se reduzcan.

Algunos tips para conciliar el sueño:

EJERCICIO

“La actividad física equilibra el sistema nervioso, responsable de si estamos tensos o relajados, también tiene que ver con la digestión, presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal y respuestas emocionales. Por lo tanto, si quieres cuidarte a ti mismo y a tu sueño, debes hacer ejercicio regularmente», recomienda la neurobióloga y experta en sueño Verena Senn.

ALIMENTOS

Seguramente alguna vez tus padres te dijeron que tomar un vaso de leche antes de acostarte te ayudará a dormir mejor, por más raro que esto parezca es totalmente cierto, ya que la leche de vaca contiene triptófano, que aumenta los niveles de relajación impulsando la conciliación del sueño.

Alimentos ricos en proteínas como huevos, pollo, pescado, nueces y ciertas frutas como el kiwi y las cerezas son ricos en triptófano, así que son buena opción incluirlas en tu dieta diaria para mejorar la higiene del sueño.

RELAJACIÓN

Hay actividades que pueden ayudarnos al cuerpo y a la mente a relajarse y conciliar el sueño como la meditación, el yoga o tomar un baño de agua caliente antes de acostarse o leer un libro.

Meditar ayuda a calmar la mente, desenredar nuestros pensamientos y obtener una mayor claridad y control sobre nuestras reacciones y respuestas. Estos beneficios nos ayudan a dormir más profundamente.

FUERA PANTALLAS

Evita el uso de pantallas como celulares, computadoras y televisión antes de acostarte. El objetivo es que tu cuerpo y tu mente identifiquen que ha llegado la hora de dormir.

La luz es uno de los estímulos que nos ayuda a regular el estado fisiológico que nos induce al sueño, si el cuerpo detecta nula luz, la melatonina aumenta y llega el sueño.