El tiempo es una joya con arte de origen mexicano

Silvia Ojanguren

Frida Kahlo y Diego Rivera son pilares del arte y la tradición mexicana a los que rinde homenaje Bvlgari, con una colección de relojes, que reafirma su vínculo con el mundo cultural y su admiración por la expresión artística atemporal.

Lo hace con la edición especial limitada de 25 piezas del nuevo Tubogas Manchette y 25 piezas del Octo Finissimo, resultado de tres años de colaboración y dedicación, que celebra la inestimable influencia de estos dos grandes artistas mexicanos.

Del lienzo a la muñeca

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Ejecutivo de Creación de Relojes de Bvlgari, dice que esta edición especial es un sincero homenaje de la Maison romana a México.

Apasionado por México y la cultura latinoamericana, Fabrizio reconoce que Kahlo y Rivera son figuras históricas con un legado trascendental, un eco de sueños plasmados para la eternidad.

Una pareja sin igual

La colaboración con Frida Kahlo Corporation y la familia Rivera, así como instituciones que salvaguardan su patrimonio, significó abrazar un legado de pasión, innovación y visión artística única.

El resultado son dos relojes que trascienden lo utilitario para convertirse en obras de arte para vestir, símbolos de historia y emblemas de la conexión atemporal entre la artesanía italiana y la expresión artística mexicana.

Con esta colección, Bvlgari celebra la grandeza de México, a través de la mirada de dos artistas que transformaron el mundo con su ingenio y pasión, reafirmando su propio legado de innovación y excelencia.

Legado de pasión y resiliencia

La pieza inspirada en Frida es tributo a su espíritu indomable y su capacidad de transformar la adversidad en arte. Bvlgari busca capturar su esencia íntima, revelando a la Frida que sentía profundamente.

El diseño es una vibrante oda a la pasión por la vida, una joya que refleja la intensidad que definió a la artista.

Como recordatorio de su espíritu libre hay un verso inspirado en Frida en el brazalete del reloj. Una inscripción íntima tomada de la novela sobre Frida “Diarios de un accidente” de la autoría de Beatriz Alvarado e inspirada en los textos de la artista.

Un escrito que describe “Más de mil formas de besar” fue cuidadosamente seleccionado y palpita grabada en cada curva del Tubogas Manchette elaborado en oro amarillo.

La micro ingeniería de Bvlgari se manifiesta en el movimiento mecánico Lady Solotempo, transformando este reloj en una obra maestra.

Un artista visionario

Diego Rivera plasmó en sus murales la rica historia y cultura de México. Sus frescos monumentales, plasmados en edificios públicos y museos, son testimonio de su enorme talento y amor a su país.

Bvlgari honra su legado con una edición especial del galardonado Octo Finissimo, conocido por su perfil ultradelgado y líneas geométricas, fusiona destreza técnica y refinamiento estético, cualidades que resuenan con la escala y el alcance de las contribuciones artísticas de Rivera.

La creación celebra su faceta menos explorada: visionario del diseño. Inspirado en un mural que evoca un reloj, ubicado en el techo de una de las terrazas del Museo Frida Kahlo: Casa Azul, lugar de residencia de Diego y Frida y donde él mismo formó parte trascendental del diseño arquitectónico, esta edición especial del Octo Finissimo evoca el juego de perspectiva donde el numeral romano que marcaba las “11” se repetía también a las “9” como un eco de su universo personal y guiño que remarca la perfección dentro de una posible imperfección.

Los numerales 7 y 8 son visibles, mientras el segundero desfasado ha sido elaborado en oro amarillo para integrarse visualmente a la esfera.

La parte posterior de la caja está grabada con la firma de Diego Rivera e incluye un dibujo que evoca un autorretrato del artista. La corona de oro amarillo, adornada con cerámica y numerada, convierte a cada creación en una obra de arte coleccionable.

Estas piezas en homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera estarán en exhibición en la boutique Bvlgari de Artz Pedregal hasta el 13 de septiembre.