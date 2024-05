En lata o barra usa desodorante, aleja malos olores

Ya sea en LATOTAS o BARROTAS de Old Spice ponen a salvo de malos aromas, porque en todas las grandes historias, los héroes han contado con compañeros indispensables.

Sus creadores preguntan ¿Quién acompaña al héroe del siglo XXI?, Old Spice ha querido asumir este reto y brindarles a sus grandes aliados en todas sus batallas las LATOTAS y BARROTAS.

“A las que les ha impuesto un poder excepcionalmente inmenso que supera las expectativas de cualquier desodorante”, afirman.

Las Latotas Old Spice contienen ahora 34% más de producto y brindan frescura y fragancia todo el día.

Las Barrotas pueden resistir una batalla contra el mal olor durante 60 días y, al mismo tiempo, oler increíble.

Usarlos con toda seguridad

No hay investigación científica que pueda sugerir que cualquiera de los ingredientes utilizados en los desodorantes y antitranspirantes estén dañando tu salud. Los desodorantes y antitranspirantes son efectivos, rigurosamente probados y seguros de usar en tu rutina diaria.

En algunos diarios o en internet, pueden leerse mensajes que advierten que el uso de antitranspirantes y desodorantes podría estar ligado al cáncer de mama.

Los expertos en cáncer, las organizaciones de beneficencia y las autoridades mundiales de la salud afirman que no existe evidencia certera que respalde esto.

Buenas notas

“Estos tamañotes estarán presente en las batallas más épicas en las que la frescura y el aroma increíble serán el arma secreta para llevarlos hacia nuevos niveles de confianza. Old Spice quiere apoyar a que los héroes de ahora jamás sean derrotados por la vergüenza de “oler mal”.

Los campeones son Old Spice spray desodorante 96g. Y Old Spice spray desodorante en barra 85g vs Barra 50g.

Sí quieres ganar este kit manda un correo a vidaideasegura@gmail.com y contesta esta preguntas

¿Cuáles son los dos aromas de Latotas?

¿Cuáles aromas tienen las Barrotas de Old Spice?