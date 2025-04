Es hora de recuperar tu dinero que tiene Hacienda

Silvia Ojanguren

Miles de mexicanos dejan pasar la oportunidad de recuperar su dinero del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al no presentar su declaración anual.

Lo hacen por desconocimiento o miedo a temas fiscales, pero con el apoyo de herramientas como TaxDown pueden saber si tienen saldo a favor en Hacienda y recuperar su dinero con facilidad.

Es una plataforma probada, con más de un millón de descargas en Google Playstore y ubicada en el top 10 de aplicaciones financieras de México.

Y simplifica y hace mucho amigable el proceso de declaración anual, pero sobre todo ayuda a los contribuyentes a recuperar sus saldos a favor.

Historia real

Llegó a México en 2022, la adopción de TaxDown por contribuyentes nacionales ha crecido, ya supera millón doscientos mil usuarios registrados (2024).

Sus impulsores cuentan que ha facilitado la recuperación de más de 680 mil pesos en saldos a favor para sus clientes, en Ciudad de México, Jalisco, Monterrey y Chihuahua.

En esos lugares cerca del 10% de las declaraciones anuales son presentadas con esta plataforma y las personas tienen la oportunidad de beneficiarse de un proceso que les permite obtener el máximo reembolso posible de manera rápida y sencilla.

Defiende bien tu dinero

El futbolista Rafa Márquez invita a hacer algo histórico: jugar como equipo en el Atlético Devoluciones convocado por TaxDown para recuperar su dinero del SAT, donde nadie pierda su saldo.

Óscar Sosa, Country Manager de la plataforma en el país, subraya:

“Tener a Rafael Márquez como Embajador de TaxDown no es casualidad; compartimos una serie de valores fundamentales, tales como la confianza y la credibilidad​, así como excelencia, profesionalismo y compromiso con la comunidad.

“Esta colaboración entre TaxDown y Rafa refuerza nuestra misión de facilitar la vida fiscal de los mexicanos, respaldada por una figura líder conocida por todos, quien siempre ha buscado poner en alto el nombre de México”.

Cuentas claras

En el contexto fiscal, las declaraciones anuales son oportunidad para que los contribuyentes recuperen dinero de las retenciones realizadas durante el año.

Cada vez más las personas físicas se animan a realizar su declaración anual, con el fin de recuperar su saldo y se estima que los contribuyentes podrían recuperar hasta 14 mil 300 pesos por usuario 2025, si aplican correctamente sus deducciones personales.

Esto es posible gracias a plataformas como TaxDown, que utilizan tecnología avanzada de Inteligencia Artificial para optimizar el proceso de declaración, además de ser la única que pone en el centro de su modelo la devolución de impuestos para los trabajadores.

Ayuda verdadera

Un 90% de los mexicanos no entiende sobre temas fiscales, no tiene claro que es lo que sucede ni cómo sucede; 8 de cada 10 tienen saldo a favor y muchos no lo saben.

Más aun 3 de cada 4 no tienen idea; 6 de cada 10 le están dejando su dinero al SAT; y, más del 30% de las devoluciones son detenidas total o parcialmente, sin que nadie les dé seguimiento.

¿Por qué hacer la Declaración Anual?

Es un proceso obligatorio para muchas personas físicas y puede resultar en la devolución de impuestos pagados en exceso. Entre los contribuyentes que deben presentarla se encuentran empleados y personas físicas:

Personas con ingresos mayores a $400,000 al año.

Quienes trabajaron para más de un empleador.

Aquellos que percibieron ingresos por honorarios, arrendamientos o inversiones.

El SAT permite deducir ciertos gastos, como:

Gastos médicos y hospitalarios.

Pagos por colegiaturas en instituciones privadas.

Intereses de créditos hipotecarios.

Aportaciones voluntarias al fondo de retiro.

La plataforma disponible en taxdown.com.mx y la app de Android ofrece a los contribuyentes ayudar y empoderar a los mexicanos para usar la fiscalidad a su favor su saldo a favor de manera gratuita, con una devolución promedio de $4,200 a $5,000, respaldando su eficacia en cada gestión fiscal.

Con TaxDown, no hay pierde.