Inicia la temporada de compromisos matrimoniales, alístate

Hay algo especial en septiembre, octubre y noviembre, que son los meses preferidos por muchas parejas mexicanas para comprometerse en matrimonio, es la época en que se da el “sí, acepto”.

Esa es parte del encanto y el amor, pero hay algo más, aunque el vestido, la locación y el maquillaje estén planeados, un detalle que puede poner en riesgo todo el look: el clima.

Escucha consejo

Recomendaciones para un peinado a prueba de clima:

El frizz es algo natural, una reacción del cabello a elementos ambientales como humedad y exposición prolongada al sol.

La humedad altera la estructura de la principal proteína del cabello: queratina, y ocasiona que el cabello absorba agua y pierda su forma, generando un aspecto encrespado, opaco y difícil de manejar.

Es de sabios escuchar consejo, TRESemmé -usada por profesionales del cabello- presenta su nuevo Sistema de Sellado Profesional Antifrizz, que pone a salvo el cabello ante la humedad y el calor hasta por 72 horas.

Así que puedes aislar tu peinado del frizz sin el nervio de casarte en la playa, en un espacio al aire libre, en un jardín o en una ciudad calurosa.

Los expertos de la marca recomiendan el Sistema de Sellado Profesional Antifrizz, una rutina completa de cuatro pasos: limpieza, acondicionamiento, reparación y sellado.

Gracias a su avanzada tecnología es capaz de proteger contra el frizz hasta 72 hrs, deja el cabello visiblemente más suave, manejable y resistente al frizz por más tiempo.

Proporciona cuidado y protección para ayudar a proteger y revertir los daños causados por el calor de las herramientas térmicas, como secadoras y planchas.

Inspiración para peinados según tu estilo de boda

Una vez que tu cabello ha sido preparado con los cuatro pasos, llega el momento de realzar tu look con un peinado espectacular.

TRESemmé te comparte tips para tu cabello y estilo de tu boda:

Inspiración royal:

Los chongos bajos con acabado pulido, al estilo de las bodas reales, son perfectos para novias sofisticadas que planean llevar velo.

¿Usarás joyería llamativa? Este peinado es ideal, ya que enmarca tu rostro sin restar protagonismo a los aretes o al collar.

O puedes optar por un semi recogido con mechones sueltos, que aportan movimiento y realzan tu accesorio principal.

Bodas en la playa, jardines o en climas cálidos:

Los peinados semir recogidos con trenzas bohemias son tendencia gracias a su vibra relajada, especialmente si complementas con accesorios naturales.

Si te preocupa que el viento te haga lucir desarreglada, podrías explorar las coletas bajas o recogidos con rizos definidos enmarcan el rostro con elegancia, para un look más romántico.

Bodas de salón:

Las ondas suaves y románticas, al estilo Old Hollywood, son un clásico atemporal que resalta en entornos elegantes y cerrados.

Este tipo de peinado armoniza a la perfección con velos largos o accesorios llamativos, como peinetas con pedrería o tocados florales, aportando glamour y sofisticación sin opacar tu estilo personal.

No lo olvides

Más allá del peinado que elijas, asegúrate de aplicar un producto sellador para evitar que el frizz cambie tu look por la humedad.

Para esto, podrías emplear el Coat Spray Antifrizz Sellado Impermeabilizante de TRESemmé.

TRESemmé es pionera en innovación capilar desde hace más de 75 años y fusiona calidad y rendimiento, por eso:

“Brindamos a las novias opciones que las ayuden a lograr un acabado totalmente profesional en una fecha tan especial como el día de su boda”, comenta Carolina Soto, Gerente de Marketing para Cuidado Capilar en Unilever México.