La ciencia de la salud, vida para todos

Vida idea Segura

Modernos dispositivos y equipamiento médico de vanguardia son estrellas de la Expo Med|Hospitalar dedicada a hospitales, clínicas y laboratorios en México y Centroamérica.

La muestra fortalece la oferta y la alianza de Expo Med y Hospitalar brinda a los asistentes el acceso a una mayor variedad de productos y servicios en la industria de la salud.







De esta forma todas las instalaciones médicas tanto de grandes hospitales como pequeños consultorios o laboratorios encontrarán soluciones de vanguardia para mejorar la experiencia y atención de los pacientes a través de dispositivos médicos., equipamiento y tecnología médica.

Se trata de la XIX edición y se realiza del 30 de agosto al 1 de septiembre en Centro Citibanamex. Expo Med|Hospitalar México se consolida como la exposición líder en dispositivos, equipamiento y tecnología.

La idea es que las instalaciones médicas de grandes hospitales o pequeños consultorios y laboratorios tengan la opción de encontrar soluciones de vanguardia para mejorar la experiencia y atención de los pacientes a través de dispositivos médicos., equipamiento y tecnología médica.

Una de las innovaciones de la edición 2023, es un componente de valor denominado Industry Leaders Club (ILC), el cual es un club de compradores de la industria precalificados, que han sido específicamente convocados en base a sus planes y presupuestos de inversión o a su relevancia en la industria.

“Como el nombre del programa lo indica, ILC son líderes de la industria estarán en el piso de exhibiciones con un gafete distintivo. Estamos seguros de que este club de compradores precalificados complementará la ya existente fortaleza de la audiencia que asiste al evento”, explicó Adrián López, managing director de Informa Markets México.

HUBs de negocios digitales

Los asistentes de Expo MED|Hospitalar podrán realizae negocios en plataformas físicas y digitales, con los “HUBs” digitales lanzados en la edición 2022, los cuales han crecido, actualmente con más de 56 mil usuarios que buscan productos y servicios.

En este HUB 33% de los usuarios tienen una actividad frecuente en busca del conocimiento, información y actualización en la industria. Desde su creación, en el HUB se han generado más de 17 mil 700 oportunidades de negocios para los clientes.

“Miles de usuarios también han descubierto que este HUB es precisamente el centro de la información y oferta del sector, haciendo sus búsquedas de productos más eficaces y manteniéndose al tanto de lo que pasa en esta dinámica vertical”, aseguró Adrián López.

En la Expo Med|Hospitalar hay conferencias y talleres especializados con referentes y líderes de la industria, los cuales cubrirán temas de interés para los profesionales de la salud en México y Latinoamérica.

Detalle de salud

Una proyección de Deloitte indica que para 2040 la atención médica como se conoce ya no existirá. Esto no quiere decir que no habrá enfermedades, sino que habrá una distinción clara entre “atención médica” y “salud” debido a la forma en que los consumidores se involucran con los procesos gracias a la ciencia, los datos y la tecnología.

De esta manera, las empresas deberán asumir nuevos roles para transformar y generar ecosistemas de salud adecuados, de acuerdo con el reporte de la industria.