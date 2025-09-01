La era digital llega y atiende pedidos en minutos

Silvia Ojanguren

Tras ser fundada en 2016 para coadyuvar a la salud de los mexicanos, Prixz logra crecimientos de 1000% mediante la entrega inmediata de medicamentos.

Olvídate de buscar una buena farmacia cerca de casa, pues llega Prixz a la que cualquier persona puede solicitar medicamentos desde su página web, App digital, vía WhatsApp o por llamada telefónica, indica Sergio Pérez director de la compañía.

“Actualmente, atendemos unos 5 mil pedidos diarios; así, gracias a nuestra cobertura nacional, logramos coadyuvar a la salud pública al facilitar el acceso a los tratamientos”, indica.

La importancia de contar con servicios digitales radica en que solo 36 % de los pacientes con enfermedades crónicas mantienen un control adecuado de su condición.

Ahora “Prixz facilita la continuidad del tratamiento y el acceso oportuno a la salud, ya que su modelo es integral… aglutina atención personalizada, pruebas de diagnóstico y medicamentos, disponibles en cualquier latitud del país a solo un click de distancia”.

Esta facilidad se da gracias a que un equipo de especialistas que atienden y a su avanzado modelo de inteligencia artificial , resaltó el directivo.

Buen calificación

La firma ocupa el primer lugar del mercado como farmacia nativa digital y la cuarta posición a nivel nacional, con más de 500 mil pedidos en 2025.

“Nuestra propuesta es clara: hacer que cada paciente tenga todo lo que necesita para cuidar su salud en un solo lugar, sin filas, sin traslados y sin complicaciones”, asegura Adriana Contreras, directora de Cadena de Suministro.

Cuenta con el catálogo más amplio del mercado con medicamentos de patente, genéricos, especializados, complementos alimenticios, entre otras opciones.

Los pedidos, explicó, son entregados en manos de los usuarios en un periodo que va de 1 hora a menos de 24 horas en zonas conurbadas, a un máximo de 5 días en zonas remotas.

Mientras que en una farmacia tradicional el tiempo promedio de atención puede superar los 20 minutos, en este nuevo esquema, puedes completar tu compra en menos de un minuto.

Recientemente implementó una solución de digitalización de recetas, que permite cargar una foto para que automáticamente se genere un carrito con los productos prescritos.

Esto facilita el proceso de compra. Las innovaciones se encaminan a eficientar las rutas gracias a la inteligencia artificial.

La compañía ofrece eficiencia y , acompaña al paciente con un enfoque humano.

Su modelo de atención omnicanal combina tecnología con asesoría personalizada, permitiendo que personas de todas las edades puedan navegar y acceder a servicios con facilidad.

“Gracias a nuestras alianzas estratégicas con laboratorios farmacéuticos, distribuidores y operadores logísticos altamente capacitados, Prixz garantiza calidad, disponibilidad y entregas puntuales.”, precisa Pérez Conde.

En paralelo, ha desarrollado infraestructura tecnológica propia que mejora la trazabilidad de tratamientos y la distribución eficiente de productos, ofreciendo un modelo replicable y escalable para otras regiones.