La piel es delicada y necesita la vuelta a la rutina

Vida Idea Segura

Al final del verano y las vacaciones es importante seguir cuidando el equilibrio interior que se refleja en nuestra piel y figura, recomienda Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética.

Explica que se trata de acompañar al cuerpo en su ritmo natural, con tratamientos personalizados que fortalezcan los mejores atributos y volver a la rutina puede ser una buena oportunidad .

Importante escudo natural

La piel relata nuestra historia y equilibrio interior, por ello, tratamientos como Morpheus8, que combina microneedling con radiofrecuencia fraccionada, son ideales para estimular colágeno y elastina de forma gradual.

Esto favorece una textura más tersa y brillo natural.

Quienes desean redefinir su silueta y tonificar zonas específicas, EMSCULPT ofrece una opción, mediante pulsos electromagnéticos focalizados de alta intensidad, que generan contracciones musculares supramáximas que ayudan a fortalecer y moldear el cuerpo.

No es un cambio instantáneo, sino un acompañamiento al esfuerzo físico y los hábitos saludables que forman parte de una rutina consciente.

EMTONE mejora la textura de la piel con celulitis, ya que combina energía térmica y mecánica para tratar de raíz las causas de los tipos de celulitis celulitis: flácida, compacta o mixta.

Sin importar el tipo de piel ayuda a mejorar la circulación, reducir depósitos grasos, tonificar el tejido y restaurar la elasticidad.

Energía define el cuerpo

Venus Legacy es una técnica que con radiofrecuencia multipolar y campos electromagnéticos pulsados, favorece la firmeza y definición en los contornos.

Explica el doctor Goldzweig Hans: se trata de soluciones que activan los procesos naturales de reparación, acompañando al cuerpo en una evolución sostenida, perceptible al tacto y la silueta.

Recomendaciones para una vuelta a la rutina con #EfectoBGH:

Valoración médica personalizada: Un diagnóstico preciso permite diseñar el plan ideal de tratamientos según las necesidades individuales.

Estilo de vida coherente: La alimentación equilibrada, la hidratación y el movimiento diario son clave para potenciar y mantener los resultados.

Planeación a conciencia: Agendar con anticipación permite que los efectos de regeneración y tonificación coincidan con tus ritmos y tiempos reales.

Bienestar integral: Más allá de la apariencia, se trata de una práctica de autocuidado que fortalece la autoestima, el ánimo y la conexión con uno mismo.

Cada sesión puede ser un momento para reconectar, una pausa en el ajetreo diario, impulsa una versión más serena y confiada de ti.

“La clave está en elegir tecnologías que respeten nuestra esencia, que estimulen la salud desde adentro y que nos permitan sentirnos bien en nuestro propio cuerpo. Volver a la rutina no significa dejar de cuidarnos, sino hacerlo con propósito”, dice el doctor Goldzweig Hans.