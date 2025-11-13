Llega a México el mejor panettone, una delicia navideña

Silvia Ojanguren

Uno de los panes dulces más famosos en el mundo es el panettone, es rico y una tradición de las fiestas de Navidad, ahora llega a una receta especial con toque mexicano del chef Ton Cortés, ganador de la Copa del Mundo de Panettone 2024, que lo prepara con el equipo de la Pastelería Mallorca México.

El Pannetone de Ton Cortés es elaborado con fermentación natural de 48 a 60 horas, miga ligera y perfumada, frutas confitadas y pasas jugosas.

El mejor del mundo

Desde hacer mucho tiempo, el panettone se comparte en muchos hogares durante las fiestas decembrinas y ahora el postre de origen italiano es el favorito de la Navidad en la Ciudad de México .

El equipo la pastelería Mallorca, encabezado por Teresa Soto, chef pastelera de la casa, ejecuta la receta del chef Cortés para hacer el panettone clásico, además de un delicioso panettone con relleno de chocolate.

Se trata de una colaboración única que celebra el arte de la panadería y la pasión por la excelencia.

Detrás de pan

El maestro panadero Tonatiuh Cortés Ortiz, conocido como Ton, nació en Ciudad de México en 1980 y tras haber estudiado música medieval en México viajó a Barcelona para profundizar en la música y ahí descubrió su pasión por el pan.

Con el panettone consiguió el título de Mejor de España en 2019 y en noviembre del 2024 ganó el premio al mejor panettone tradicional del mundo en Milán.

Cortés cuenta que tras años de panadería y trabajo con masa madre quiso afrontar la “elaboración más compleja de la panadería” y ahora paladea a los mexicanos con sus creaciones.

Historia del panettone

Existen varias teorías sobre el origen de este bizcocho italiano y la más aceptada es aquella que indica que es el resultado del descuido de un cocinero, allá por el siglo XV:

Se dice que una noche el duque Milán Ludovico Sforza tendría un festejo, por lo que se preparó un gran festín de comida y no podía faltar el postre.

Entonces ocurrió que el encargado de vigilar el proceso de cocción era el pinche de cocina, Toni.

Cuando el postre estaba en el horno, Toni se quedó dormido y el pan se quemó.

Echó mano de su ingenio y para remediar el problema, sacrificó la masa de levadura que tenía guardada, le agregó harina, huevos, azúcar y fruta confitada que luego horneó para servir en el banquete.

La receta salvó la noche y fue un éxito, lo nombraron “el pan de Toni”, conforme se popularizó en Europa el nombre cambió hasta llamarse Panettone.

¿Dónde?

Este año pastelería Mallorca ofrece panettone tradicional y en tamaño individual con diferentes rellenos como pistache, avellana y chocolate.

Los puedes encontrar en sus sucursales : Paseo de la Reforma 365, Cuauhtémoc y Avenida Explanada 710, Lomas-Virreyes, Lomas de Chapultepec, CDMX.