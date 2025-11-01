Llega la revolución en el cuidado del cabello rizado

Vida Idea Segura
Los problemas del cabello rizado y los chinos descontrolados llegaron a su fin con una terapia reconstructora que actúa desde el interior de la fibra capilar y brinda resultados visibles y saludables.
No tienes que esperar, actúa desde la primera aplicación, es Curly Plex de KATIVA una línea desarrollada especialmente para cabello rizado, ondulado y afro.
Suelta tus rizos
La colección está inspirada en la naturaleza, reforzada por la ciencia y avalada por su eficacia comprobada. La gama KATIVA incorpora el exclusivo Nano-Bond Complex, sistema de reconstrucción profunda que repara enlaces capilares rotos desde el interior.
Crema para peinar reconstrucción y definición:
•Controla y define las ondas al instante, sin agregar peso ni apelmazarlos, incluso en condiciones de alta humedad (humidity control)
•Hidrata intensamente los rizos y controla el frizz
•Brinda protección térmica a altas temperaturas.
•Su fórmula, con Nano-Bond Complex, Shea Butter y Semillas de Lino, reconstruye el cabello dejándolo suave y brillante.
•Especial para cabello con ondas
Gel para peinar reconstrucción y definición:
Controla y define los rizos al instante, sin agregar peso ni apelmazarlos, incluso en condiciones de alta humedad (humidity control)
•Hidrata intensamente los rizos y controla el frizz
•Brinda protección térmica a altas temperaturas.
•Su fórmula, con Nano-Bond Complex, Shea Butter y Semillas de Lino, reconstruye el cabello dejándolo suave y brillante.
•Especial para rizos
Todos los productos están formulados con ingredientes de origen natural como manteca de karité y semillas de lino, ideales para restaurar, nutrir y dar brillo al cabello rizado.
Es para muchas, ya que más del 70% de las mujeres en el mundo tienen algún tipo de rizo u ondulación y el interés por productos especializados ha crecido exponencialmente en los últimos años.
KATIVA responde con una línea que cuida y transforma la experiencia de quienes abrazan su textura natural.
Sus creadoresdicen que Curly Plex nace para empoderar a las personas con cabello rizado, brindándoles productos diseñados específicamente para su tipo de cabello.
Brinda resultados visibles y sensoriales que celebran la belleza natural de los rizos.
La línea Curly Plex de KATIVA está disponible en tiendas seleccionadas, supermercados y plataformas de e-comme en todo México.