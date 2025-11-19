Mexicanas, pilar de popularidad de Tupperware

Vida idea Segura

El desarrollo de las mexicanas emprendedoras ha tenido un aliado clave, Tupperware que durante décadas ha impulsado un modelo de negocio que ofrece ingresos e independencia económica.

Sin duda su contribución ha sido pilar del desarrollo personal de quienes deciden ser parte de esa compañía.

Celebración global

Cada año -en 19 noviembre- se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que reconoce el trabajo, creatividad y determinación de millones de mujeres que tomaron las riendas de su desarrollo.

Sobre México, Global Entrepreneurship Monitor indica que el 16.1% de las mexicanas participa en la creación de nuevos negocios.

La Fuerza de Ventas de Tupperweare está formada por 278.8 mil personas, de las cuales 267,100 son mujeres, que tienen un ingreso adicional y crean un proyecto de vida.

Para muchas de ellas, vender Tupperware se ha convertido en mucho más que una fuente de ingresos:

Es una forma de aprender, conectar y transformar su entorno.

La venta directa impulsada por herramientas digitales, redes sociales y plataformas de e-commerce, ha permitido que miles de emprendedoras mexicanas alcen la voz.

Ellas fortalen su liderazgo y logran su independencia económica, sin renunciar a la flexibilidad que buscan.

Un ejercito de bien

Para miles de mujeres, vender Tupperware ha significado mucho más que generar ingresos ha sido una oportunidad para aprender, liderar y transformar su entorno.

La integración de herramientas digitales, redes sociales y plataformas de e-commerce ha permitido a las consultoras fortalecer su presencia, ampliar sus redes y atraer nuevas generaciones de emprendedoras.

“Nuestra Fuerza de Ventas es una comunidad real que inspira, acompaña y abre caminos. Cada historia de éxito impulsa a otra a comenzar la suya”, afirma Mónica Romero, Director Nacional de Ventas, Capacitación y Eventos en Tupperware.

Con casi seis décadas de historia en México, Tupperware continúa impulsando un modelo de negocio accesible, flexible y multicultural, respaldado por una marca global que en 2026 cumple 80 años de innovación en todo el mundo y 60 años en el mercado mexicano.

Con iniciativas como#ActivaTuModoTupperware, invita a más mujeres a descubrir una oportunidad real de crecimiento, reconociendo su potencial y acompañándolas en su proceso de formación y liderazgo.