Para ver bien, elige la óptica perfecta para tus ojos 

Vida Idea Segura

Hay gente que compra anteojos sin asesoría adecuada, sin tener en cuenta que, cuidar la vista empieza por acudir a una óptica profesional.

La principal razón es que la vista es uno de los sentidos más valiosos y no debe dejarse al azar.

Experiencia y ciencia al alcance

Para saber qué hacer y cómo cuidar los ojos, EssilorLuxottica responde dudas comunes para tomar decisiones informadas:

Comprar lentes sin asesoría puede afectar la graduación y la salud ocular.

Las ópticas certificadas que cuentan con el sello Essilor Expert garantizan atención personalizada, equipos de diagnóstico avanzados y lentes diseñados especialmente para ti.

¿Qué debo buscar?

Una óptica confiable sigue los tres pasos del cuidado visual de EssilorLuxottica:

1. Corrección: mejora tu visión con precisión. Los lentes Varilux ofrecen una visión nítida a todas las distancias, mientras que Eyezen reduce la fatiga visual causada por pantallas.

2. Protección: cuida tus ojos con tecnologías como Crizal, que protege contra reflejos y rayaduras, y Transitions, que se adapta automáticamente a la luz.

3. Optimización: personaliza tu experiencia visual mediante equipos digitales que ajustan tus lentes a tu estilo de vida y hábitos visuales.

Busca ópticas con optometristas certificados, que te expliquen tu diagnóstico y recomienden las mejores soluciones.

¿Cuál es la relación entre la óptica y la calidad de los productos de EssilorLuxottica?

Las ópticas aliadas cumplen altos estándares de calidad y servicio, distribuyen lentes y monturas auténticas como Varilux, Eyezen, Crizal, Transitions, Ray-Ban y Oakley, garantizando tecnología de punta y resultados precisos.

Recuerda que no solo importa la montura, sino la calidad y tecnología de las lentes, que deben adaptarse a tu graduación, tus actividades y tu forma de ver el mundo.

¿Qué preguntas debo hacerle?

¿Qué lente se adapta mejor a mi estilo de vida?

Si usas pantallas todo el día, los Eyezen ayudarán a reducir la fatiga visual y protegen de la luz azul.

¿Qué tratamientos me convienen?

Los Crizal ofrecen protección UV, antirreflejante y resistencia a rayaduras, ideales para quienes buscan nitidez y durabilidad.

¿Cómo asegurar un buen ajuste?

Las ópticas con tecnología Essilor usan aparatos digitales que reemplazan el tradicional “cuadro con letras”, miden tu graduación, la distancia entre pupilas y cómo se mueve tu ojo en distintas actividades.

En lentes progresivos Varilux, esto se traduce en una visión más natural y precisa en todas las distancias.

¿Dónde encontrar una óptica con tecnología Essilor?

Visita el localizador oficial:

👉 https://www.essilor.com/mx-es/opticas-buscar/

Salud visual en primer lugar

En México, 6 de cada 10 personas tienen algún problema visual sin corregir y en 3 de cada 10 casos de deserción escolar están relacionados con una mala visión.

En EssilorLuxottica, creemos que ver bien es vivir mejor. Elegir una óptica profesional es invertir en tu bienestar, tu rendimiento y tu calidad de vida. Haz tu revisión visual hoy y empieza a ver con toda claridad.