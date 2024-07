¿Por qué nos enojamos? Encuentra la respuesta

Silvia Ojanguren

Es momento de reconocer el enojo como una fuerza saludable y poderosa en tu vida, un combustible que libera tu creatividad, te ayuda a resolver problemas y a enfrentar tus frustraciones, todo se resume en el libro ¿por qué nos enojamos? (VR Editoras)

Esa obra del doctor Ryan Martin, quien después de más de 20 años de investigación y análisis invita a entender la naturaleza del enojo, qué lo provoca y cómo gestionarlo para usarlo a nuestro favor.

Mediante cuestionarios, ejercicios, registros de emociones, técnicas de control de las emociones y muchas herramientas más.

Laberinto de la colera

Es normal experimentar ira, pero no hay que confundirla con agresividad. Y este libro te hará comprender sus diferentes espectros para crear relaciones más sanas con la gente que quieres y, sobre todo, saber qué hacer con ella una vez que sale de ti.

El doctor Ryan Martin es conocido como el Profesor de la ira, es investigador y escribe sobre las diferentes manifestaciones de esta emoción.

Comenzó a estudiarla tras obtener su título universitario en Psicología y Justicia Penal en la Universidad de St. Thomas.

Es profesor de Psicología y decano asociado de la Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Wisconsin-Green Bay, y ha trabajado con clientes, enojados o no, en distintos entornos, incluidos centros comunitarios de salud mental, centros de asesoramiento universitario y hospitales para veteranos de guerra.

Su trabajo ha aparecido en The New York Times, el podcast Invisibilia de NPR, Digital Human de BBC Radio, ted Talks y es presentador del prestigioso podcast de psicología Psychology and Stuff.

Cuando no está pensando en sentimientos, le gusta salir a correr y pasar tiempo con su familia.