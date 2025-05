“Porque tú lo vales”, el poder femenino ahora

Silvia Ojanguren

“The Final Copy of Ilon Specht” es la historia del legendario lema “Porque tú lo vales”, pilar en la lucha de las mujeres por la igualdad y que es ya una bandera de movimientos feministas en todo el planeta.

Es una contribución de la casa L’Oréal, que tiene su historia aparte en el universo femenino y la belleza. El corto tiene como protagonista a la autora del mensaje: Ilon Specht, quien fue pionera del feminismo y falleció en 2024 a los 81 años.

En 18 minutos, el corto de L’Oréal París recuerda su vida y legado, que tiene un valor especial para las mujeres de todos los países, fijó en el imaginario colectivo una frase que marcó la ruta de todo en el plano femenino: “Porque yo lo valgo”.

Una idea fantástica

Como muchas cosas en la vida, las palabras que Specht ideó tenían en principio motivar a las mujeres a tener una mejor apariencia con el uso de tintes. Esto ocurrió en 1973, cuando era común que ellas todavía no tenían el recurso para mejorar su look el cambiar de color su pelo.

Ilon Specht era un joven de 23 años que tenía un lugar como redactora creativa en la agencia de publicidad McCann. En esos días, todo pasaba por la mente de los hombres, que definían incluso cómo se llamaba la atención de las mujeres sobre productos para embellecerlas.

Los tiempos cambian y los roles sociales se revolucionaron impulsados por ideas como “No me importa gastar más en productos de L’Oréal. Porque yo lo valgo”.

Bastaron 20 segundos de una anunció en que una mujer hablaba al público televidente. La imagen y voz de la modelo y actriz Joanne Dusseau.

El mensaje: “Uso el tinte para pelo más caro del mundo: Preference, de L’Oréal. No es que me importe el dinero. Es que me importa mi cabello”.

El poder femenino

En aquellos días, como lo recuerda la serie de televisión Mad Men, todo el universo de la publicidad, incluso la dirigida a las mujeres, estaba bajo la supervisión final de los hombres.

Así lo recuerda Specht “los creativos de la agencia no estaban convencidos del lema, y se grabó una versión alternativa del anuncio.

“En esta versión, finalmente descartada, un hombre y una mujer paseaban mientras él contaba el mensaje de la marca, señalando que había gastado ese dinero en el tinte, “porque ella lo vale”.

The Final Copy of Ilon Specht dirigido por Ben Proudfoot tiene muchas maneras de significar la importancia de esa idea. La frase “Porque yo lo valgo” sirvió de plataforma de lanzamiento para marcar la importancia de la autoestima y empoderamiento femeninos. Se ha traducido a 40 idiomas.

El corto está disponible en YouTube y Amazon Prime.

En el evento de presentación del cortometraje se realizó un panel de mujeres que hablaron sobre el genio creativo de Ilon, su legado y el poder del mensaje «que ha empoderado a diferentes generaciones a través de la marca de belleza.

Participaron Deborah Armstrong, presidenta & CEO de L’Oréal Paris, Renata Notni, actriz y embajadora de L’Oréal Paris y Joanna Lopez, Creative VP de McCann.

De leyenda y realidad

Armstrong comentó que en L’Oréal Groupe 55% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres, “lo que demuestra nuestra firme creencia en el empoderamiento femenino”.

Para ella, “cuando las mujeres nos reconocemos capaces y nos sentimos apoyadas, no solo progresamos individualmente, sino que también impulsamos el crecimiento de otras mujeres”.