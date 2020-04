Protector solar, buena idea incluso estando en casa

Sofía Romero

La mayoría dela gente se encuentra haciendo via en casa y con poca exposición al medio ambiente, es cierto las rutinas han cambiado y con esto el skincare. Hay quien se ha preguntado: ¿si no salgo, es necesario que use bloqueador solar? y la respuesta es sí, se debe aplicar un protector solar aun estando en un espacio con techo y paredes.

El uso de protector solar es un hábito que no debemos olvidar. Es el mejor producto anti envejecimiento que podrás tener dentro de tu rutina, pues previene manchas y enfermedades irreparables en la piel y a pesar de no tener contacto directo con los rayos del sol, estos siguen afectando tu rostro.







Durante todo el año, no importa si estamos en invierno, otoño, primavera o verano los rayos ultravioleta están presentes y son un peligro constante.

Paula Torres dermatóloga y asesora de La Roche-Posay explica:

“El uso frecuente de computadoras y smartphones puede llegar a ser contraproducente para nuestra piel ya que los rayos que emiten este tipo de aparatos son infrarrojos y sin una protección adecuada sus consecuencias pueden ser irreparables como: manchas cutáneas o incluso lo más grave, puede provocar cáncer en la piel”.

Y la fotoprotección es esencial aun estando en interiores, pues puede prevenir enfermedades irreversibles como el cáncer de piel, si bien ha sido demostrado que la mayoría de los casos se deben a la exposición prolongada a los rayos UV.

Los Rayos UVA, este tipo de rayos pueden atravesar las nubes y vidrios, además penetran de una manera profunda en la piel, causando daños irreversibles y son a los que mayor atención les debemos prestar pues se encuentran, ya sea dentro o fuera de casa.

La especialista Paula Torres recomienda: “siempre al terminar tu rutina de cuidado para la piel, aplica un protector solar de amplio espectro que te proteja de los rayos UVA, además de cuidarte notarás una diferencia en tu piel paulatinamente”.

Existen protectores como Anthelios Shaka Fluid FPS 50+ que cuenta con la más alta protección de rayos UV (UVA y UVB) que con su fórmula tiene una textura ultra fluida haciéndola de fácil aplicación y absorción haciendo que no deje residuos blancos en tu rostro.

Una vez puesto el protector solar, es importante re aplicarlo cada 4 horas si nos encontramos en interiores, pues los rayos UVA están presentes a través de computadoras, televisores y smartphones. Una excelente opción para esta re aplicación es Anthelios Bruma en Spray, pues con su práctica presentación en spray es muy fácil de usar. Aplícalo en movimiento “Z”, empezando del lado derecho superior y terminando del lado izquierdo inferior del rostro.

Hoy en día existen protectores solares de acuerdo a tu necesidad, por ejemplo, si cuentas con piel grasa o con tendencia acnéica, opta por usar protectores de toque seco pues estos ayudarán a matificar tu piel como lo es Anthelios XL Toque Seco, un foto protector que con su textura ultra matificante y gracias a su tecnología Airlicium controlará el brillo de tu rostro de manera instantánea sin dejar manchas blancas.