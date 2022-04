Vida Idea Segura

Es tiempo de conectarnos con Doctoralia , la plataforma que enlaza a profesionales de la salud con pacientes y que posee el software de gestión más amplio. Hay que conocer los desafíos digitales que enfrenta el sector salud, entre los que destacan el contar con herramientas que permitan acercar a las personas con los servicios y atención en salud, y tener acceso a un extenso grupo de especialistas y profesionales médicos, todo ello a tan solo un “clic” de distancia.

Una encuesta realizada por Statista en el 2020, aquellas personas que habían presentado síntomas de alguna enfermedad y decidido no ver a un médico, el 43% dio como motivo la falta de disponibilidad de citas médicas y el 23% mencionó que no podía pagar medicamentos y consultas, o que no tenía seguro médico.







Para Adrián Alcántara, director general de Doctoralia México “Con la pandemia por COVID-19 la población se ha visto en la necesidad de buscar herramientas que les permitan acceder al apoyo médico. Por ello, estamos orgullosos del esfuerzo que hemos realizado en el país, y además de habilitar, en marzo de 2020 el servicio de Consultas en línea con la finalidad de apoyar a la población en México, hemos desarrollado nuevas herramientas para fortalecer nuestro portafolio de servicios y enfocarnos también en el segmento B2B”.

Acuam Healthcare menciona que el 73% de los “millennials” prefieren un especialista que utilice todo el potencial de las tecnologías y herramientas digitales para poder atenderlos. Doctoralia se ha posicionado no solo como un buscador médico, sino que posee un amplio portafolio de soluciones basado en la nube enfocado a profesionales de la salud, clínicas y centros hospitalarios. Entre los datos más destacados de la plataforma en el 2021 resaltan:

Se registraron más de 10 millones de reservaciones en línea (para consultas presenciales o en línea), representando un 90% de crecimiento vs el 2020. Tan solo en marzo de 2022, se han registrado 1 millón de reservaciones , siendo el mes con el mayor número en la historia.

Se recibieron +1 millón 200 mil opiniones de pacientes y la sección 'Pregunta al Experto', cuenta con más de 500 mil preguntas realizadas por los usuarios, en donde 20 mil profesionales de salud interactuaron y guiaron las dudas y preguntas formuladas.

A dos años de haber implementado el servicio de consultas en línea, se han registrado más de 1 millón de reservaciones, con cerca de 16 mil especialistas que habilitaron el servicio. Las especialidades médicas con más reservaciones en la plataforma han sido: psicología, nutrición, endocrinología, ginecología, medicina general y pediatría. Las ciudades en donde se han realizado más reservaciones son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Actualmente la aplicación de Doctoralia tiene más de 190,000 usuarios activos mensuales (datos a febrero de 2022). Siendo la aplicación de medicina más descargada para Iphone y el número dos para Android. 68% de los usuarios que usan la aplicación son mujeres, de las cuales están en un rango de edad entre los 25 y 44 años.

de Doctoralia tiene más de (datos a febrero de 2022). Siendo la aplicación de medicina para Iphone y el número dos para Android.

“En la compañía continuaremos impulsando la transformación digital, pues consideramos que puede ayudar al ecosistema a mejorar la forma en cómo se trabaja, con modelos más eficientes y efectivos de atención y dando acceso a quien hoy no lo tiene”, puntualizó Adrián.