Saluda a la primavera con tus tenis de Hello Kitty

Silvia Ojanguren

El diseño y comodidad son clave a la hora de ponerse unos tenis cualquier día, como los de la alegre y colorida primavera y ¿qué mejor forma de sobresalir si no es con unos sneakers Hello Kitty Pony?

Es un tiempo especial y estos tenis se adueñan del estilo de vanguardia y colorido…

La marca PONY, que tiene ADN neoyorquino, y el icónico personaje japonés Hello Kitty presentaron la nueva colección de sneakers de edición limitada, disponible desde el 22 de marzo…

De memoria colorida

La historia de la icónica marca Pony se remonta a 1972 en la Gran Manzana. Nació como un calzado ligado al mundo del deporte.

Su estética innovadora y estilo rebelde ha sido abrazado como bandera de identificación por su personalidades en la moda, el arte, la cultura pop y la música…

Y la gatita más famosa tenía que formar parte de la leyenda PONY, una firma que conserva su esencia retro y que que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones.

Pasos que marcan tendencia

El director de la marca en México, Ariel Mizrahi, presentó oficialmente la colección Pony Hello Kitty, creada por Ross Zentecatl (directora de diseño de producto).

La serie está compuesta por seis diseños con siluetas creativas, colores en tendencia y texturas novedosas.

Se divide en seis sneakers y tres siluetas, que se adaptan a cualquier ocasión y personalidad. Desde un look urbano o minimalista, hasta un outfit con un toque más ‘kawaii’ y ‘asterik’.

Para PONY, la moda es un lienzo de expresión y la silueta «The City» representa un componente fundamental en su estrategia de expansión hacia el segmento femenino y en su misión por conectar con sus necesidades con un diseño inspirado en su fuerza y sensibilidad.

Los Hello Kitty Cotton Candy x PONY M-100 son un must para comunicar comodidad y estilo.

La fusión de su esencia trendy con el estilo dulce de Hello Kitty se plasma en el diseño Hello Kitty Sweet Blossom x PONY Pro 80 Hi; una bota mid, apta para aquellas chicas que buscan lucir impecables con un toque ‘kawaii’.

Están disponibles en colores: blanco, rosa y morado.

Además de sus hermosos colores, la comodidad y resistencia son cualidades del modelo Hello Kitty Blushy x PONY Pro 80 Lo.

Su diseño luce terciopelo blanco, detalles de gamuza en el talón y la puntera. Están en blanco y rosa.

Eleva tu outfit con unos magníficos y ultra bonitos tenis Hello Kitty Black Swan x PONY The City. Su diseño urbano y fashionista luce al máximo el color blanco y negro.

Con ayuda de piedras, tela y listones de múltiples tonalidades, agrega tu sello personal a unos tenis Hello Kitty Capuccino x PONY The city. Serán los nuevos favoritos de las “It girl”. Su diseño incorpora lana bordada con un patrón de Hello Kitty.

Los tenis Hello Kitty Cherry Blossom x PONY City Wings Mid son ultra trendy, cómodos, flexibles e insuperables para viajar y tomar mil fotos. Su corte está compuesto por terciopelo rosa.

La reconocida firma de juguetes y peluches Ruz se sumó a la celebración con los personajes de Kitty y sus amigos.