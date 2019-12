Siempre hay algo especial para todos en Navidad

Sofía Romero

La temporada navideña es tan amplia como se quiera vivir, disfrutarla es ponerse en ambiente y gozar de todas las cosas buenas que llegan desde vísperas de la Navidad. The Body Shop comparte algunos secretos para que sientas que el mejor día navideño del año es este:

Playlist. La decoración, alimentos y código de vestimenta dependen de la celebración, de igual forma la música debe hacerlo. Crea una lista variada y que contenga piezas que le pueden gustar a cada miembro. La primera pista de la lista es fundamental, ya que marcara el ritmo que llevara la velada, no metas canciones de relleno y cuida la secuencia y busca tempos similares en cada canción para hacer los cambios y que la lista lleve una lógica narrativa.

2. Juegos. Prepara actividades que puedan hacer durante la noche y en las que todos puedan participar, por ejemplo, planea un intercambio, o planea con tiempo una dinámica de secret santa para ir entrando en el mood navideño con anticipación.







3. Self Care. Reduce el estrés, date un momento o todo un día para ti, aplica unas cuantas mascarillas, un tratamiento capilar, exfolia tu cuerpo e hidrátalo a la perfección, un face mist para refrescarte y un bath bomb para guardar lo mejor al último. El chiste es consentirte y de paso aprovechar para estar radiante para el comienzo de las festividades.

4. Calendario de Adviento. ¿Quién dijo que había que esperar a Santa para recibir una sorpresa? Los calendarios de adviento te permitirán abrir un regalito desde el 1ero de diciembre hasta la anhelada Navidad. Hay un sinfín de regalos en ellos y de todo tipo…

The Body Shop lanzó tres calendarios de adviento inspirados en las casas de Brighton, Inglaterra (de donde es originaria la marca) que van desde sus best products como Drops of Youth hasta una línea especial lanzada solo para esta temporada que incluye esencias de vainilla, pera y ciruela ¡delicioso!

5. Repostería navideña. Aprende a elaborar unas clásicas galletas de jengibre con tu familia, aprovecha y pasa el tiempo con alguien que te explique cómo hacerlas, o busca un tutorial y sorpréndelos, intenta una primera vez y ¡ve perfeccionando! Para finalizar, vuélvete una experta decorándolas con glaseado.

6. Decoraciones. Es momento de ponerse creativa para que tu arbolito quede divino, comienza a crear tus propias decoraciones navideñas con materiales reciclados, que son igual de bonitos pero simbólicamente más especiales. Si tienes tiempo puedes hasta crear tu propia versión de árbol navideño, diferentes tipos de materiales te pueden resultar divertidos y fáciles de conseguir.

7. Momentos relax. Para cerrar con broche de oro esta lista,comienza por preparar una taza de chocolate caliente con unos cuantos malvaviscos, y por supuesto unas galletitas, ten a la mano tu manta favorita, inunda el espacio con el delicioso aroma de aloe y lino que tienen los difusores de The Body Shop, recuéstate en el lugar más cómodo de tu hogar, listo todo y ¡que comience el maratón de pelis navideñas!…

Algo que nunca pasará de moda son esas películas mega clásicas que repiten por todos lados, como El Grinch o Mi Pobre Angelito. Así que ya sabes cómo hacer que la Navidad llegue antes solo es cuestión de consentirte para que la espera no se haga infinita.