Sin duda el sabroso cerdo cae bien en las recetas más mexicanas

Silvia Ojanguren

La carne de cerdo es pilar de la rica gastronomía mexicana, sin ella muchas de las recetas tradicionales no existirían, es rica y saludable.

Con ella se preparan los tacos al pastor, en la cochinita pibil de Yucatán y el tradicional pozole de las fiestas patrias y fin de año.

Sin olvidar que es indispensable para preparar las deliciosas carnitas y todo tipo de platos como los chilacayotes, pipían y moles rojo y verde.

El Cerdo Cae Bien

Para dejar en claro las virtudes de la carne de puerto y su lugar en la cocina de México el Instituto Mexicano de la Porcicultura busca promueve la campaña nacional El Cerdo Cae Bien.

Datos de sabor México es el 8º productor de carne de cerdo a mundial y el 6º exportador a mercados clave como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

La industria genera más de 391 mil empleos directos y 1.8 millones indirectos, principalmente en Jalisco, Sonora, Puebla y Yucatán.

El país es el 2º importador mundial de carne de cerdo, lo que representa un reto para impulsar la producción nacional y atender la creciente demanda de esta proteína.

Unos buenos tacos

El consumo interno de carne de cerdo refleja una historia de crecimiento, en 2024, cada mexicano consumió en promedio 22.25 kilogramos, consolidando al cerdo como la proteína con mayor crecimiento.

El Compendio Estadístico del Consejo Mexicano de la Carne indica que de cada 100 toneladas de proteína animal que se consumen en México, 42 son de cerdo.

María Elena Trujillo, presidenta del Instituto Mexicano de la Porcicultura, explica que se quiere recardar a las familias mexicanas que la carne de cerdo es parte de nuestra tradición gastronómica y que es , también una proteína nutritiva, accesible y versátil.

El cerdo es una opción saludable

Aporta entre 16 y 25% de proteína de alta calidad, vitaminas del complejo B (B1, B3, B6 y B12), así como minerales como hierro y zinc, esenciales para la energía y el sistema inmune.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo destaca:

La carne de cerdo provee proteínas de alto valor biológico, las cuales contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo saludable, tanto en niños como en adultos.

Celin Rivera Martínez, directora del IMP, comenta que el liderazgo de México en la producción y comercialización de cerdo no es casualidad.

“Nuestra industria ha sabido responder con innovación y estándares de calidad que hoy nos colocan entre los principales países productores y exportadores”.

Con El Cerdo Cae Bien, el IMP busca incrementar más del 3% el consumo per cápita con , campañas educativas, alianzas estratégicas con expertos en salud y nutrición.

El propósito es invitar a consumir más cerdo como una proteína esencial que combina nutrición, sabor, buenas prácticas pecuarias y tradición, capaz de fortalecer la salud de las familias y bienestar social.