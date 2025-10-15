Todo el gran sabor de una paleta en su versión mini

Si eres fan de las paletas heladas, entonces no puedes esperar para probar las paletas Häagen-Dazs Mini, que se suman a la aclamada línea de paletas disponibles en formato individual y el multipack de 3.

Las nuevas creaciones buscan redefinir los momentos de antojo al encapsular la distintiva experiencia ultra premium de la marca —elaborada con la icónica y cremosa vainilla de Madagascar— en un formato perfecto para la indulgencia inmediata.

Probadita de ensueño

Los productos Häagen-Dazs son sinónimo de lujo y sofisticación en el mundo del helado y con la nueva versión hace un movimiento estratégico en el mercado mexicano.

El relanzamiento es un nuevo capítulo de la historia de Häagen-Dazs en México y promete cautivar a sus fieles seguidores y también a las nuevas generaciones.

La estrategia se centra en la accesibilidad sin manteniendo su gran calidad.

Gabriela Pallota, Marketing Manager de la firma, afirma que la renovación responde a las tendencias de consumo:

“Con este relanzamiento del portafolio de paletas, que incluye los sabores más populares del segmento, ofrecemos a los consumidores formatos y precios más competitivos”.

Aseguro que se mantiene la alta calidad que solo puede ofrecer Häagen-Dazs, en la porción perfecta para disfrutar en todo momento.

De lo que más te gusta

Los sabores deliciosos de la línea de paletas Häagen-Dazs son los dos más populares del segmento en México: Vanilla Milk Chocolate Almond y Vanilla Milk Chocolate.

La empresa de helados trasciende la categoría de simple antojo para convertirse en una experiencia sensorial completa.

Cada paleta es el resultado de un cuidado proceso artesanal y de la selección rigurosa de ingredientes de la más alta calidad, lo que garantiza una cremosidad inigualable y un despliegue de sabores verdaderamente únicos en cada mordida.

La nueva y ampliada línea de paletas estará disponible a finales de octubre en tiendas de autoservicio, cadenas de conveniencia y clubes de precio con el objetivo de llegar a un público mucho más amplio y ávido de experiencias de sabor.

