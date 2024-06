Tormenta de pelos de perros y gatos

Antonio Ávila

Hay días en que parece que la casa ha sufrido una tormenta, una lluvia de pelos de nuestros gatos o perros, entre las causas -según Clínica Mayo- están las alergias, caspa, saliva u orina.

Así que por más que tratemos de mantener limpias a las mascotas, incluso si no conviven con otros animales, no podemos evitar que laman o estén en contacto con su orina o heces, o que no se echen al piso o jueguen en la tierra.

Al final la cosa es que el pelo contaminado, el polvo del diario y otros contaminantes terminan volando por casa.

¿Una solución a los pelitos?

¿Cepillas a tu perro diario y parece que nunca termina de caérsele el pelo? ¿Eres cliente frecuente de los rollos quita-pelusa? ¿Limpias y cuando volteas ya hay pelo otra vez? ¿Tu ropa tiene pelitos?

¡Suelta la escoba y cámbiala por una aspiradora!

Cada que barres la mitad del polvo se queda entre las cerdas de la escoba y la otra mitad, que según tiraste al bote de basura, sale volando.

Ahora no tienes un problema, sino dos: suciedad en el piso y suciedad en el aire. Una limpieza profunda puede lograrse con el aspirado, pero hay que saber cuál aspiradora es la mejor para resolver nuestras necesidades.

Salvación tecnológica

La tecnología ha evolucionado y hay aspiradoras más ligeras, menos ruidosas, inalámbricas, ¡incluso robóticas!

La tecnología innovadora de Dyson es incomparable:

Integradas con motor liviano, pero potente, las aspiradoras Dyson atrapan partículas microscópicas y alérgenos expulsando aire más limpio, con la garantía de que el polvo quedará completamente atrapado y tu piso más limpio que nunca.

Detalles poderosos

Elimina derrames y manchas difíciles de remover. Aspira en húmedo y en seco por igual.

Limpia pisos duros, alfombras, tapetes, camas de mascotas, tapicerías y escaleras anti enredos, depositando el pelo en el contenedor, no en el cepillo.

Sensor integrado que cuenta las partículas que captura en cada aspirado, clasificando el polvo para ajustar automáticamente la potencia de succión.

Es inalámbrica y puedes limpiar fácilmente áreas de difícil acceso y colchones o sillones

Por su láser que revela el polvo microscópico para que no se te escape nada. ¡Ni esos pelitos necios de nuestros gatos y perros!

Cambio visible

Desde el primer momento notarás una gran diferencia entre aspirar y barrer, porque además de limpiar a profundidad en una sola pasada, te ahorrarás un montón de tiempo que puedes aprovechar para preocuparte por cosas más importantes: como disfrutar de la compañía de tu mascota. ¡Un hogar limpio es un hogar feliz!