Un buen trato, atención a los detalles gana clientes

Antonio Ávila

Echar a andar un negocio no es tarea sencilla y mantenerlo a flote puede ser tod un reto. Pensando en ello, Verónica y Anacristina Salinas, emprendedoras De Regalo MX comparten cuatro consejos para que “mantengas a tus clientes felices y fieles a tu marca”

Mejora continua: No hay peor situación para un consumidor que un servicio lento, ineficiente y lleno de imperfecciones. Para evitar esto, elimina actividades innecesarias y operaciones que no le añadan valor al producto o a tu marca, así podrás ser más competitivo. En segundo, debes detectar aquellos problemas que no quieras tener o, que puedan existir en el proceso e implementar soluciones rápidas y contundentes. Estas dos acciones son “mejora continua”, un modelo de gestión de forma permanente y sostenible en el tiempo, que te permitirá eliminar y resolver errores.







Atención en los pequeños detalles: Cada vez son más los competidores con estándares similares, productos parecidos y servicios que entregan iguales. Por ello, la razón de preferencia para que un consumidor se decida por ti, se basa en los detalles. Busca brindar a tus clientes una mejor experiencia de compra y de uso del producto. Son las pequeñas cosas las que pueden lograr que los consumidores amen o dejen de querer a una empresa, que sigan comprando y que haya realmente fidelidad.

Optimiza tiempos de entrega: Actualmente vivimos en un mundo en el que queremos saber, comprar y usar todo casi al momento, por ello, no hay que dejar atrás la calidad en tu proceso de compra y entrega, asegurándote que sea fácil y rápida para el cliente. Con ello, reducirás el riesgo de perder a posibles consumidores. objetivos establecidos y ser una mejor opción en el mercado.

Escucha al cliente: Se dice fácil, pero ¿cuántos de nosotros tenemos esta habilidad? y ¿cómo la usamos no sólo para mantener una buena relación con nuestros clientes sino para ofrecerle “el servicio” que tanto necesitan? El cliente es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de toda empresa, por lo que, conocer sus necesidades, sus preferencias, opiniones y hábitos de consumo, es esencial para definir la calidad de tu producto o servicio.

Estos son algunos consejos que puedes aplicar en tu negocio al igual que El Regalo Mx, marca 100% mexicana que desarrolla productos hechos a mano con las que se pueden plasmar momentos, experiencias y sentimientos inolvidables en cada detalle.