Un gran encuentro: Kipling y Snoopy

Personajes que ha roto todo tipo de fronteras tienen un nuevo escaparate y en honor al 75 aniversario de Peanuts, Kipling y Snoopy se reencuentran en una colaboración de ensueño y muy celestial.
La incluye nueve estilos divertidos:
Confeccionada con poliamida reciclada de tacto suave y forros de poliéster reciclado, cada pieza presenta un profundo tono de cielo nocturno salpicado de gráficos de constelaciones y si miras con atención, podrás encontrar al siempre encantador, Snoopy.
La gran historieta
Descubre el Red House Cardy, un bonito tarjetero con forma de la casita de Snoopy, ideal para mantener tus tarjetas y dinero organizados mientras te desplazas.
¡No te pierdas el Van Bag! ¡Sí, es Snoopy y Woodstock relajándose sobre un coche en forma de bolso! Tampoco te equivocarás con la Star Crossbody… ¡con forma de estrella!
Cada bolso viene con el llavero de mono con pompón característico de Kipling y un llavero de Snoopy de esmalte.
Como extra, te encantará el llavero de mono coleccionable de Kipling. Viene con una camiseta de Kipling y gafas de sol que rinden homenaje a la personalidad de Snoopy como ‘Joe Cool’.
Ya sea para hacer recados, viajar o reunirte con amigos, estos bolsos traen un poco de alegría cósmica a tu día a día. Son perfectos para los fans de Peanuts, los devotos de Snoopy y cualquiera que ame llevar una sonrisa a donde quiera que vaya.
Podrás encontrar los nuevos modelos de la colaboración ya disponibles en todas las Boutiques Kipling, y por supuesto en la tienda online www.kiplingmexico.com.