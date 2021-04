Un Oscar al tiempo de cine y de buena comida

Vida Idea Segura



¡Qué mejor combinación que la de películas, Hollywood, alfombra roja y comida!, así que, aquí te tenemos algunas opciones que seguro podrás disfrutar mientras ves si le atinaste a la quiniela que preparaste este año con tus amigos o con tu familia.



¡Luces, cámara, acción!

Empecemos con un Fish and Chips para la película británica nominada a 6 categorías. ¿Sabías que fish and chips es el nombre inglés que se le da a una fritura de pescado con papas típicas del Reino Unido? No hay nada más inglés que los actores de esta película, y estamos seguros de que, si vivieran en México, seguro pedirán este platillo en Chico Julio.



La película biográfica de un aclamado guionista estadounidense, relata la obscura realidad de Hollywood en la década de 1930 mientras trata de escribir el guión de la película que lo llevó al éxito. Originario de Nueva York y fanático de las hamburguesas con mucho tocino; sigue sus pasos y no te pierdas la nominada de DiDi Food: Hamburguesas HM.

Si lo tuyo es lo oriental y apoyas a la película que se filmó en Corea del Sur, la cual está nominada a 6 premios, entre ellas: mejor película, dirección, guión original y banda sonora, pide un Busan bowl de Kimchi, pero si tu antojo es más caldoso, no te pierdas el Special Ramen.









Unas fajitas de Asaderos Grill serán ideales para apoyar a la película que narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos; ahora, sabrás por qué elegimos unas fajitas estilo Texas.



Este año tenemos dos películas que se desarrollan en Chicago, y ya que en la mayoría de los vecindarios de esta ciudad encuentras tiendas con donas, elegimos a Krispy Kreme para apoyarlas en la contienda.

La película que narra la historia de una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida, es una de nuestras favoritas, y estamos seguros que un Caramel Macchiato Helado de Starbucks es el ideal para apoyar y comentar todos los detalles de la noche más importante del cine.



Cerramos con la película nominada a varios premios este año, el más importante siendo el de mejor sonido. Y ¿qué sabemos nosotros de sonido? La respuesta es nada, pero nos emociona mucho que en esta categoría estén nominados mexicanos. Definitivamente, celebraremos su gran noche con unas pizzas de Cancino.



Qué sería de disfrutar los premios más grandes e importantes de las películas sin unas palomitas de mantequilla, caramelo, queso o incluso combinadas y, ¿por qué no?, unos nachos con extra queso. Todas estas opciones estarán disponibles en Cinépolis, listas para acompañar no solo a una película, sino a todas las nominadas.