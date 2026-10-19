Protégete bien del olor de la sudoración

Vida Idea Segura

Todo mundo lidia con el problema del sudor, una reacción natural del organismo al calor, ejercicio o estrés extremo, para no que arruine el día hay que recurrir a un buen antitranspirante.

La dermatóloga Gabriela Lydia Ortega Gutiérrez cuenta que con frecuencia lo asociamos con la incomodidad, cuando en realidad se trata de un mecanismo de defensa mediante el cual el organismo regula la temperatura corporal.

Sudoración algo natural

Nadie debe olvidar que el sudor, por sí mismo, no tiene olor:

Está compuesto en 99% por agua y por sales minerales, principalmente sodio.

El mal olor lo causan bacterias y hongos que forman parte de la microbiota de la piel, además de otros factores que pueden influir en su intensidad, como la alimentación, medicamentos, enfermedades o la ropa ajustada que dificulta la transpiración.

La cosa es que las glándulas ecrinas, presentes en casi toda la superficie corporal, son las principales responsables de la producción del sudor.

En tanto que las glándulas apocrinas, localizadas en las ingles y la región genital, producen una secreción más densa que favorece un olor corporal más intenso.

Más que simple humor

Hoy no solo buscamos protección contra el mal olor, sino soluciones que nos permitan desenvolvernos con confianza sin interferir con un proceso natural como la sudoración.

Así es como han surgido productos como Rexona All Body Deo, desodorante pensado para brindar protección en otras zonas del cuerpo:

El cuello, la espalda, las palmas de las manos, las plantas de los pies, la entrepierna y la región genital externa.

Su formulación está diseñada para no irritar zonas delicadas y no contiene alcohol etílico ni otros ingredientes perjudiciales para la piel.

La línea cuenta con respaldo dermatológico y, en el caso de la presentación en crema, con estudios ginecológicos, un aspecto esencial cuando hablamos de productos destinados a utilizarse en áreas sensibles.

Al no ser un antitranspirante, permite que el organismo continúe realizando su función natural de sudar, mientras su tecnología Odour Adapt ayuda a neutralizar el mal olor corporal.

¿Cuál eliges?

Está disponible en aerosol, barra y crema, ofrece distintas alternativas para adaptarse a las necesidades de cada persona.

El cuidado de la piel comienza por comprender su funcionamiento.

Recuerda que el sudor no es el enemigo, es señal de que nuestro organismo hace su trabajo.

El verdadero reto consiste en acompañar ese proceso con soluciones desarrolladas científicamente que respeten la barrera cutánea y se integren a nuestra rutina diaria para que podamos seguir moviéndonos con la confianza que exige la vida cotidiana.