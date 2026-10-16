Vivir la casa, una idea moderna y satisfactoria

Silvia Ojanguren

Es un hecho que el hogar es una extensión de nuestra personalidad, incluida la de cómo descansamos, convivimos, trabajamos, recibimos amigos o buscamos desconectarnos del exterior.

Con esta idea en mente, Casa de las Lomas propone cinco formas de habitar, representadas por sus colecciones Mediterráneo, Valtierra, Nórdico Industrial, Italian Collection y Contempo.

Son universos que permiten descubrir que detrás de nuestras preferencias de diseño existe una forma particular de entender la vida.

Estilos muy especiales

1. Mediterráneo. Para quienes buscan calma

Si tu casa ideal es a la que quieres llegar para bajar el ritmo y que te haga sentir que estás de vacaciones, entonces la Coleción Mediterráneo es para ti:

Conecta con personas que valoran la calma, el bienestar y una vida más ligera; disfrutan la luz natural, los espacios abiertos y una relación cercana con la naturaleza.

La propuesta retoma blancos, arena y azules, combinados con piedra, barro, lino, algodón, yute, ratán y mimbre, que se traducen en sofás de líneas curvas y formas envolventes, salas modulares y esquineras.

Sillones de siluetas orgánicas, mesas de centro de formas suaves, comedores con mesas redondas u ovaladas en maderas naturales y sillas tapizadas, así como camas y cabeceras de líneas relajadas.

Piezas que privilegian el confort, la luz y la naturalidad para crear ambientes frescos y serenos todo el año.

2. Valtierra. Para quienes valoran la conexión

La Colección Valtierra es para quienes encuentran bienestar en lo auténtico, lo esencial y la conexión con la naturaleza.

Es para personas que disfrutan una vida cálida, cercana y acogedora, que valoran los momentos en familia, las sobremesas largas y los espacios con sensación de refugio.

Madera en acabados naturales, piedra, hierro forjado, tonos tierra y verdes olivo se expresan en mesas de comedor robustas y de gran formato, sillas y bancos de inspiración artesanal, credenzas y consolas donde destaca la veta de la madera, salas de líneas amplias y acogedoras, mesas de centro con presencia y recámaras cálidas que recuperan la belleza de lo natural.

Piezas que invitan a reunirse y crean espacios con carácter, donde lo artesanal, lo auténtico y la conexión con el entorno forman parte de la vida cotidiana.

3. Nórdico Industrial. Para quienes encuentran belleza en el contraste

Representa a quienes disfrutan los espacios prácticos y ordenados, pero necesitan que tengan carácter. Personas independientes, contemporáneas y atraídas por el equilibrio entre dos mundos aparentemente opuestos.

La pureza y funcionalidad del diseño escandinavo conviven con concreto, hierro, ladrillo, madera y acentos oscuros que se traducen en sofás de líneas rectas y depuradas, salas modulares, sillones de formas estructuradas, mesas de centro que combinan madera y metal, comedores de líneas limpias y credenzas de carácter arquitectónico.

El resultado son espacios funcionales y contemporáneos, donde la calidez nórdica equilibra la fuerza de los materiales industriales y cada pieza aporta carácter sin saturar el ambiente.

4. Italian Collection. Para quienes entienden el lujo sin necesidad de demostrarlo

Es ideal para quienes disfrutan el arte, la arquitectura, la gastronomía, viajar y recibir en casa con elegancia, pero sin excesos.

Para ellos, el verdadero lujo está en elegir menos y elegir mejor: rodearse de piezas especiales, materiales excepcionales y espacios que transmitan buen gusto de una manera natural y discreta.

Mármol, granito, maderas finas, cristal, piel y metales se encuentran en sofás de líneas elegantes y proporciones generosas, sillones de diseño, mesas de centro escultóricas, comedores con cubiertas de piedra o cristal, sillas de inspiración italiana y credenzas de acabados refinados.

Piezas donde la sofisticación está en la calidad de los materiales, las proporciones y los detalles, construyendo una interpretación contemporánea del quiet luxury: menos ostentación y más diseño.

5. Contempo. Para quienes están en constante evolución

Es ideal para quienes disfrutan transformar sus espacios, combinar momentos de trabajo, descanso y convivencia, recibir amigos y adaptar su hogar a distintas necesidades sin complicaciones.

Para ellos, el lujo está en la libertad de vivir cada espacio a su manera, con piezas versátiles que combinan diseño, funcionalidad y comodidad.

Maderas, mármol, granito y cristal se combinan con una paleta neutra y acentos de color en salas modulares que permiten distintas configuraciones, sofás de líneas limpias, sillones de diseño, mesas de centro funcionales, comedores contemporáneos y credenzas de formas depuradas.

Piezas versátiles que se adaptan a diferentes momentos y necesidades, creando ambientes actuales que pueden transformarse y evolucionar con quienes los habitan.

Entonces, ¿qué dice tu casa de ti?

Quizá no exista un único estilo capaz de definirnos por completo. Podemos buscar la calma de Mediterráneo para nuestra recámara, sentirnos atraídos por la sofisticación de Italian Collection en el comedor o necesitar la flexibilidad de Contempo en los espacios donde sucede nuestra vida cotidiana.

Lo interesante es que el interiorismo comienza a dejar de hablar únicamente de tendencias para hablar cada vez más de personas.

“El verdadero lujo es crear espacios que conecten con nuestra esencia, dice María Elena Rebollar su directora General:

Casa de las Lomas invita a descubrir sus cinco universos y encontrar aquel que mejor refleja tu forma de vivir. Porque antes de elegir cómo quieres que se vea tu casa, quizá la pregunta sea otra: ¿Cómo quieres vivir en ella?