Una historia sensual que lleva a los límites a una pareja

Antonio Ávila

Londres es el escenario de la candente y dominante relación de Emma y Alexander, quienes no conocen límites pasionales

“Cierro el libro con la tapa roja y levanto la mirada para ver, encantada, mi nueva oficina”, así comienza la historia de el primer tomo de Tentación, novela escrita por Karla Cipriano y editado por Wattpad.

La escritora nos cuenta que la tentación es el pecado más fuerte, en un contexto en el que Emma está huyendo de su pasado y planea una nueva vida en Londres.

El relato detalla que ella “nunca pensó que ahí conocería a la tentación en persona: Alexander Roe. Un hombre enigmático y seductor que, desde que la conoció, supo que la quería hacer pecar en su cama”.

Karla Cipriano cuenta que la cuestión es que ella puede “pecar hasta corromperla”.

Karla Cipriano

Un asunto relevante es que, aunque “Alexander parece ser uno de los millonarios más aclamados de la ciudad, él también tiene un secreto oscuro que debe guardar. Ambos podrán salvarse o destruirse el uno al otro”.

En fin, que la novela va por distintos rumbos en el filo de la amenaza, “antes de perder la cordura, Emma hará que Alexander caiga en la tentación”.

Algunas lectoras han dicho de la novela:

Anna Escobar “solo puedo decir que me encantó todo, de principio a fin, Alexander Roe y Emma Brown me tienen a sus pies. Dios… esa química, esa tensión y esas escenas”.

Silvia Tevante comenta que “esta historia me tiene fascinada, el carácter de Alexander y Emma me tienen tan maravillada como sus personalidades…

“Son obstinados, egocéntricos e imponentes, pero lo mejor de todo es ver cómo se acoplan creando su propio mundo”.