Una noche mágica que embellece y rejuvenece tu piel

Vida Idea Segura

La belleza debe cuidarse las 24 horas del día, incluso cuando llega la hora del descanso nocturno, pues en la noche, la piel inicia su uno de los procesos más importantes: la renovación celular.

En este campo y para dejar que reposes y te rejuvenezcas casa noche, Orlane, casa pionera en tratamientos de alta cosmética francesa, presenta su última creación:

B21 Extraordinaire Soin Nuit Absolue, una crema nocturna anti edad diseñada para actuar en perfecta sintonía con los ritmos naturales del cuerpo.

Ciencia graciosa y sabia

Gracias a descubrimientos de la cronobiología -la ciencia que estudia los ciclos biológicos esta- fórmula innovadora trabaja con precisión durante la fase más intensa del sueño.

Su labor se da cuando la piel alcanza su máxima capacidad de regeneración.

Una cosa encantadora, su textura exquisita y sensorial se funde con la piel, aportando confort inmediato y preparando el rostro para una renovación profunda.

Al despertar, la piel luce visiblemente más lisa, descansada y luminosa, como si el tiempo hubiera pausado para darte una imagen increíble.

Beneficios clave

• Acción anti-edad intensiva durante la noche

• Estimula la renovación celular natural

• Fórmula libre de parabenos

• Apta para todo tipo de piel

Modo de uso

Aplicar cada noche sobre la piel limpia y seca, como el último gesto de belleza antes del descanso.

Orlane Extraordinaire Soin Nuit Absolue no es solo una crema, es un homenaje al poder reparador de la noche.