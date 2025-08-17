Vacunación en menores, la mejor defensa universal

Silvia Ojanguren

El cáncer cervicouterino puede ser letal y en México cuesta la vida a unas 5 mil mujeres y por eso la lucha contra el cáncer es una tarea de todos los días, dice Mayra Galindo Leal, directora general de la AMLCC.

En esta batalla, considera, la iluminación de monumentos abre un espacio para visibilizar la problemática que representa el cáncer cervicouterino y que su impacto se puede reducir con prevención, detección y tratamiento oportuno,

Cosas a tener en cuenta

Uno de los factores de riesgo es la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), asociado a más del 95% de los casos en el mundo.

El tabaquismo, que puede incrementar el riesgo.

Las personas que padecen VIH tienen seis veces mayor riesgo de desarrollarlo, ya que debilita el sistema inmunitario.

Síntomas para un diagnóstico

Un paso fundamental para recibir tratamiento contra el cáncer cervicouterino es reconocer los síntomas y acudir al médico:

Sangrado inusual entre periodos, después de la menopausia o después de mantener relaciones sexuales.

Flujo vaginal abundante o maloliente.

Síntomas como dolor persistente en la espalda, las piernas o la pelvis.

Pérdida de peso, cansancio, pérdida del apetito.

Molestias vaginales.

Hinchazón de las piernas.

Prevención, detección y tratamiento

Uno de los principales causantes es el VPH, la vacunación contra este virus es vital para prevenir este cáncer y otros que se asocian con la infección.

Otras son las pruebas de detección de VPH a partir de los 30 años y el tratamiento de lesiones precancerosas que muchas veces no generan síntomas.

La lucha contra el cáncer cervicouterino es constante, en la AMLCC cada acción que realiza se enfoca en mejorar las condiciones de las personas diagnosticadas y su calidad de vida, con diversas acciones:

Incidir en políticas públicas, campañas de prevención y sensibilización, así como educar y apoyar a pacientes que transitan por alguno de los cánceres más comunes y prevenibles en nuestro país.

Salvar vidas es económico

La eliminación del cáncer cervicouterino podría generar ahorros en los sistemas de salud…

En este sentido, apostar por soluciones eficaces frente al VPH puede generar una transformación positiva en términos de desarrollo económico y bienestar social.

Un avance importante para la prevención en México es la reciente aprobación de la vacunación contra el VPH en menores de edad, ampliando la protección a niños y niñas antes del inicio de la vida sexual activa.

Esta medida representa un paso estratégico para fortalecer la inmunización temprana y reducir a largo plazo la incidencia de enfermedades asociadas al VPH, incluyendo varios tipos de cáncer.

Tratar el VPH desde una perspectiva integral que combine vacunación y educación, puede impactar en el bienestar de la comunidad.