Viajar con seguridad, tu mejor boleto

Vida Idea Segura

Un buen plan de viaje puede comenzar con uno sueño y para que no se convierta en pesadilla hay que tener todo bajo control y contar con los mejores tips de seguridad.

Por ejemplo, los mochileros saben bien que cada paso se vuelve parte de una historia que cambia según el clima, la suerte o el impulso y que hay algo que no puede faltar.

La clave del buen viaje

Es importante un respaldo para justo cuando se necesita, porque viajar sin red puede sonar romántico, pero una torcedura, un robo o una gripe en otro país requieren de cuidado.

Es momento de pensar en IATI, que lleva más de un siglo acompañando a quienes entienden el viaje como una forma de vida:

Su póliza mochilera es una promesa de respaldo para quienes prefieren los caminos largos, los hostales compartidos y los paisajes fuera del mapa.

Ofrece atención médica internacional, protección ante imprevistos y asistencia disponible las 24 horas, sin perder tiempo en gestiones.

Su seguro cubre actividades que pólizas tradicionales excluyen, como trekking en altura, surf, buceo o recorridos por carretera. El mochilero no sigue itinerarios fijos y su seguridad tampoco.

Amplio respaldo

Hay coberturas que contemplan rescate en montaña, búsqueda o repatriación si fuera necesario.

Protegen por robo de pertenencias o pérdida de equipaje, algo tan común cuando el trayecto se alarga y los trayectos se multiplican.

Quien ha viajado durante semanas sabe que la verdadera preocupación no está en el destino, sino en lo inesperado.

Una fiebre en otro idioma, una fractura en una ciudad donde no conoces a nadie, un vuelo cancelado antes de una conexión decisiva.

En esos momentos, contar con un seguro especializado evita convertir una experiencia inolvidable en un problema que consuma los ahorros o el ánimo.

OATI Mochilero

Es para quienes buscan independencia sin renunciar al cuidado. Su servicio digital permite resolver emergencias desde el teléfono, contactar al equipo médico y gestionar trámites sin burocracia.

Esa agilidad hace que el viajero mantenga el control incluso cuando el entorno es incierto.

Más que los números y las coberturas, lo que diferencia a este seguro es la filosofía con la que fue creado.

IATI entiende que viajar no es solo desplazarse, sino habitar temporalmente otras vidas, por eso impulsa iniciativas que promueven un turismo más responsable, donde la curiosidad no se convierta en impacto negativo.

Hoy viajar es un acto de confianza y IATI propone sumar a esa confianza un resguardo invisible que no limita la aventura, sino que la hace posible porque la verdadera libertad no está en partir sin miedo, sino en saber que, sin importar lo que ocurra, alguien responderá y estará para ti incluso si estás al otro lado del mundo.