Construir castillos de arena, juego y crecimiento mental

Si eres fan de los videos con arena mágica, ya sea porque los hagas o porque los sigas en Internet, ya sabes que el Día Mundial de Kinetic Sand y de Jugar con la Arena se celebra el 11 de agosto. Ahora que hay que estar en casa Spin Master, compañía global de juguetes y entretenimiento, invita a todos en la familia a celebrar el #KineticSandDay, crear y moldear figuras con Kinetic Sand, juguete que simula la arena húmeda y que garantizar horas de diversión y ayuda al desarrollo sensorial.

Puedes crear aventuras con la arena de playa, pero en casa y de forma segura. Kinetic Sand tiene beneficios no sólo a nivel físico, pues estimula la motricidad fina; sino también cognitivos, gracias a la estimulación sensorial por su textura, olores y colores; además refuerza en los más pequeños los conceptos de “lleno, vacío, ligero y pesado”, al tiempo de liberar su creatividad al mezclar los colores y revelar nuevos patrones divertidos, que pueden ser moldeados, aplastados y cortados en figuras que llevarán sus creaciones a otro nivel.







Esta arena, que ha cobrado popularidad en redes sociales por sus múltiples formas y sensaciones relajantes, no es tóxica, no se pega y es ¡súper divertida! Por esta razón, Spin Master creó toda una línea de juguetes que buscan crear no sólo momentos de diversión, sino que aporte un valor educativo.

Kinetic Sand funciona como relajante y como herramienta para favorecer la concentración, pues su manipulación continua es un estímulo que ayuda a calmarte y enfocarte mejor. Por esto y por todo lo anterior, es ideal para niños y grandes. Descubre cuáles son los mejores sets, experimenta y ¡siente la diversión!

Sets clásicos

¡El kit perfecto para jugar con Kinetic Sand como si estuvieras en la playa! La caja se convierte en arenero y contiene accesorios para moldear infinidad de posibilidades. También, el set Sandtástico es el regalo ideal para cualquiera, pues tiene las herramientas necesarias para recrear una y otra vez las formas tan satisfactorias de jugar con la arena.

Con aromas

Desde manzana, cereza, chocolate y vainilla, Kinetic Sandcon aroma estimulará el olfato de todos con sus fantásticos olores.

¡Colores!

Un sinfín de posibilidades, formas y patrones llegan a tus manos con el set de arcoíris de Kinectic Sand®, además, tal y como lo viste en Internet, puedes crear y rebanar las figuras que quieras.

Con brillantina

La firma lleva la arena al siguiente nivel y agrega brillantina a su increíble set de arena moldeable en colores azul, verde, rosa y morado con las que podrás crear desde personajes, hasta mandalas.

Si quieres cortar, aplastar y hacer creaciones únicas con Kinectic Sand, encuentra el set ideal con todas las herramientas necesarias ¡todo se vale! En Spin Master #SabemosJugar y por ello invitamos a chicos y grandes a celebrar el #KineticSandDay.

¿Dónde comprarla? Todos los juegos y juguetes de Spin Master están disponibles en Amazon.com, liverpool.com.mx, elpalaciodehierro.com y walmart.com.mx