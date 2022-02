Abre tu mente

Vida Idea Segura

Una terapia psicológica puede ser una tablita de salvación para mucha gente agobiada por problemas emocionales, económicos o sociales.

Y aunque lo creas puede ser aún más importante para los hombres, que son los que menos buscan apoyo en salud mental.







El consejero profesional Parke Sterling lo cuenta así “los hombres enfrentan desafíos únicos de salud mental en gran parte debido a las expectativas culturales”.

Para muchos hombres el ‘libro de jugadas’ de la felicidad dice es consigue trabajo bien pagado, asciende y pasa tiempo libre, pero descubren que con esto se carece de un verdadero propósito y conexión.

Auxilio palabra prohibida

Daniel B. Singley, director de The Center for Men’s Excellence explica que los papás pueden sentirse débiles o culpables al pedir ayuda o tiempo para ellos y “deben ser vistos como algo más que mantener las luces encendidas y la comida en la mesa».

Numerosas investigaciones demuestran que una de las mejores cosas que puedes brindarle a tu familia es la versión más saludable de uno mismo.

En este campo expertos de Fitbit comparten tips para que formas en los papás (y cualquier hombre) cuiden su salud mental para estar en su mejor momento de tiempo completo:

Acepta y normaliza que tienes necesidades de salud mental. Ten en cuenta que tienes necesidades, indica Singley. Necesitar algo de fuera no es una debilidad, todos necesitamos cosas que no tenemos… No significa que seas débil. Significa que eres reflexivo y quieres una vida que se trate de prosperar, no de sobrevivir”.

Diversifica tu vida social. Reserva esos horarios de salida, horas felices, fines de semana de chicos y otros eventos con una variedad de amigos. Descubrirán que pueden apoyarse mutuamente de diferentes maneras.

Tomar oportunidades. Cuando te reúnas con amigos, atrévete a hablar sobre temas serios e importantes de . Esto no tiene por qué ser siempre, pero tener conversaciones reales te permitirá conectarte en un nuevo nivel.

Incluso pueden encontrar que luchan con los mismos desafíos y pueden brindarse apoyo y consejos mutuamente. O simplemente escucharse.

Continúa con tus pasatiempos. Los hombres que se convierten en padres, debido al pensamiento de proteger, se enfocan cada vez menos en las cosas personales. Pero es esencial participar en actividades significativas que no impacten directamente a la logística familiar.

Encuentra cosas que no solo disfrutes, sino que realmente te den un sentido de significado, ya sea jugar en una liga de baloncesto local, ir de excursión solo, escribir cuentos o cualquier otra cosa.

Ser activo. A menudo, al convertirse en padres, los hombres pueden caer en la trampa de pensar que el ejercicio debe verse de cierta manera, como un período de tiempo y un nivel de intensidad específicos.

Y si no pueden conseguirlo, no deberían hacer nada. No caigas en esta trampa. Cualquier actividad mejorará tu estado de ánimo, te dará una sensación de logro y apoyará tu salud mental.

La tecnología apoya, como la función de Nivel de Recuperación de Fitbit Premium, que analiza tu actividad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (durante la noche de sueño) y los patrones de sueño recientes.

Este tipo de dispositivo te recomendará diariamente rutinas de ejercicio o bienestar que puedes realizar para ir mejorando tu salud y así recuperar esa actividad que tu cuerpo necesita.

Busca otros papás. Busca en línea para encontrar grupos locales o virtuales que se reúnan o tengan páginas de Facebook.

Estos no solo expanden tu red social, sino que también te ayudan a ver que no eres «el único» que está atravesando los desafíos que enfrentas y pueden ser una gran cantidad de consejos para todo, desde cómo hablar con tu jefe sobre más días de trabajo desde casa, hablar con tu preadolescente sobre sexo y mucho más.