Aléjate del trauma, recupera tu libertad y autoestima

Antonio Ávila

Es un hecho que el trauma deja huellas profundas en la mente y el cuerpo, cuestión que afecta a muchas de personas, para quienes existe el libro: 20 maneras de libertarte de un trauma, escrito por Philippa Smethurst y publicado por Quarzo.

Los editores recuerdan que los traumas afectan la manera en que experimentamos el mundo, las relaciones y a nosotros mismos.

Subrayan que, en 20 formas de liberarte del trauma, la psicoterapeuta Smethurst ofrece un enfoque comprensivo y accesible para identificar, comprender y sanar las cicatrices emocionales que nos impiden avanzar.

Se trata de acciones para enfrentar las 20 manifestaciones comunes del trauma, como son el miedo constante, la disociación, la falta de confianza y la autocrítica–, la autora proporciona herramientas prácticas basadas en los últimos avances en neurociencia, psicoterapia y mindfulnes.

Soluciones prácticas

Philippa Smethurst mediante ejemplos de la vida real, ejercicios de reflexión y estrategias de regulación emocional, guía al lector en un camino de autodescubrimiento y transformación, ayudándole a dejar atrás el peso del pasado y abrirse a una vida más plena y equilibrada.

Al final el libro es un recurso esencial para quienes buscan sanar su historia, encontrar resiliencia en su presente y construir un futuro sin las cadenas del trauma.

La autora es una psicoterapeuta y divulgadora, quien se ha especializado en trauma. Se formó académicamente en el Metanoia Institute de Londres y ha trabajador en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Philippa Smethurst científicamente tiene interés en cuestiones relacionadas con el trauma, tema que le llamó tras la tragedia política de la Plaza de Tiananmén, donde tropas chinas reprimieron manifestaciones estudiantiles.

La especialista combina la práctica clínica con la enseñanza.