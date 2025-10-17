Aspiradora, la mejor defensa casera contra alergias

Silvia Ojanguren

Nadie sabe cuánta gente padece alergias, pero es un hecho que, en México, las respiratorias afectan a un número cada vez mayor de personas, particularmente en zonas urbanas.

La cosa es importante y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) cuenta que la rinitis alérgica afecta a 42.5% de la población, con mayor frecuencia en hombres.

Así que es un problema de salud pública, alertaron especialistas del INER.

La amenaza está en casa

Entre los principales alérgenos domésticos están ácaros, polvo y el moho.

El doctor Néstor Alejandro Meneses Sánchez explica que el aumento de estas enfermedades se relaciona con factores ambientales y urbanos:

La contaminación atmosférica, el cambio climático y los espacios interiores poco ventilados, que favorecen la acumulación de partículas finas y alérgenos que afectan la función pulmonar.

Alerta mundial

La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar efectos adversos para la salud:

Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón.

Las concentraciones contaminantes en interiores pueden ser hasta cinco veces mayores que en el exterior, lo que agrava síntomas de asma y rinitis alérgica, especialmente en niños y adultos mayores.

Aspira y limpia a fondo

La limpieza profunda y el control del polvo son medidas esenciales para mitigar la exposición a estos agentes.

Estudios señalan que el uso de aspiradoras con filtros de alta eficiencia (HEPA) de manera regular en el hogar puede reducir significativamente los niveles de alérgenos domésticos.

Son elementos nocivos como los provenientes de ácaros, pelo de mascotas y polvo.

Aspirar ayuda a reducir significativamente los síntomas de problemas respiratorios.

Las aspiradoras con filtros HEPA capturan hasta 99.97% de las partículas microscópicas, superando ampliamente a los equipos convencionales.

Tecnología, escudo saludable

“La tecnología de limpieza del hogar ha evolucionado para atender las necesidades de salud y eficiencia. Koblenz, con más de seis décadas de experiencia, ha desarrollado soluciones más potentes y seguras:

Las ‘Devoradoras Stick Vacs’, que integran sistemas ciclónicos de succión y filtros HEPA capaces de atrapar hasta el 99.99% del polvo y microorganismos, sin incrementar el consumo energético”, informó Daniel Lara, Gerente de Marketing de la Línea de Floorcare.

Las innovaciones marcan tendencia hacia la limpieza inteligente y sostenible, donde la potencia, el ahorro energético y los nuevos hábitos de limpieza en el hogar se combinan para crear entornos más saludables para las familias:

El control del polvo doméstico y la calidad del aire interior se han convertido en una prioridad de salud pública.

La prevención de alergias requiere un enfoque integral que combine hábitos saludables, tecnología eficiente y educación ambiental, especialmente en hogares con niños o personas con enfermedades respiratorias.