Obesidad, una peligrosa y preocupante realidad

Silvia Ojanguren

Son incontables las personas que buscan una salida a la obesidad, una ruta de escape real puede ser la tecnología endoscópica, con la cual los pacientes llegan a perder desde 14% de peso corporal en un año.

Se trata de hacer frente a un peligro verdadero, ya que la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2022) indica que en México se ha dado un alarmante incremento del 78% en obesidad en las últimas dos décadas.

La báscula social

Cerca del 37% de la población mayor de 20 años tiene kilos de más, tema tratado en el en el foro “Salud sin estigmas: nuevas soluciones para el control del peso y bienestar” de Boston Scientific.

En el encuentro el endoscopista gastrointestinal Carlos Valenzuela explicó que el panorama del control de peso es complejo y desafiante:

La obesidad ha escalado diferentes esferas de las personas, afectando no sólo la salud física, sino emocional.

Es cierto que en el desarrollo de males como diabetes tipo 2 los problemas cardiovasculares, la obesidad puede hacer que su control sea mucho más complejo y aumentar el riesgo de complicaciones.

Valenzuela y su colega Rodrigo Aceves explicaron que la obesidad requiere un tratamiento integral y soluciones innovadoras para pacientes adultos que no han podido perder peso o mantenerlo.

Recetas de siempre

Se conoce la fórmula tradicional para control de peso: alimentación balanceada, actividad física de rutina, evitar el consumo de productos nocivos como alcohol, entre otros hábitos.

Pero, hay casos en los que es posible integrar soluciones que permitan al paciente lograr el cambio buscado.

Hay que hacerlo “siempre de una forma segura y con el asesoramiento de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud”, explica el doctor Aceves.

Ciencia y realidad

Hoy, del total de pacientes que pueden ser candidatos a esta opción terapéutica solo 2% la llevan a cabo por diversos motivos, entre ellos, falta de información, temor al procedimiento, costos, invasión, riesgos o problemas nutricionales.

La gente debe saber que la tecnología endoscópica es una opción prometedora para adultos que buscan un control de peso efectivo y seguro.

No requiere incisiones, se caracteriza por una recuperación más rápida y un menor riesgo en comparación con la cirugía bariátrica tradicional.

“Procedimientos como la gastroplastía endoscópica, permite reducir el volumen del estómago hasta 80%, lo que ayuda a los pacientes a sentirse satisfechos con porciones más pequeñas y a reducir la ingesta calórica”, asegura.

Se trata de un procedimiento endobariátrico ambulatorio sin incisiones, ni cicatrices, generando menos dolor.

Consiste en introducir por la boca un pequeño dispositivo de suturas que se conecta a una cámara y permite, mediante suturas endoscópicas, darle al estómago una forma más reducida.

Esta tecnología ha logrado que el paciente vuelva a casa el mismo día del procedimiento e incluso regresar al trabajo en dos o tres días.

Estudios clínicos indican que el 68% de los pacientes mantuvieron la mayor parte de la pérdida de peso a los 2 años posterior al procedimiento.

El éxito a largo plazo de cualquier intervención para el control de peso depende de un compromiso con un estilo de vida saludable.

La especialista en nutrición bariátrica Dafne Reyna Torres, indicó que “un procedimiento médico es una herramienta poderosa, pero no un atajo.

“Para mantener los resultados y mejorar la salud general, es indispensable el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, así como adoptar hábitos alimenticios saludables y una rutina de actividad física regular.”